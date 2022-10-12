我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

內蒙古一所高校39人染新冠 黨委書記遭免職

記者廖士鋒／即時報導
內蒙古建築職業技術學院黨委書記因防疫「思想認識不足」等問題遭到免職。（取材自內蒙古建築職業技術學院官網）
內蒙古建築職業技術學院黨委書記因防疫「思想認識不足」等問題遭到免職。（取材自內蒙古建築職業技術學院官網）

中共20大即將召開，各地防控依然嚴密，內蒙古一所高校則因為有39人感染新冠肺炎，該校黨委書記遭到免職處分。官方通報強調「堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」，對失職失責造成不良後果的幹部，要「堅決及時查處、嚴肅追責問責」。

根據內蒙古紀委監委13日發佈的消息，內蒙古建築職業技術學院1名學生9月27日從高風險地區返校後，10月6日被確診為陽性感染者。「期間，該校落實管控措施不力，對出入學校人員管控不嚴，在集中送餐過程中學生聚集取餐；對國務院聯防聯控機制工作組、自治區有關督導組多次檢查指出的問題未立行立改，導致校內疫情擴散」。截至10月10日，該校已陸續有39人被確診為陽性感染者。

內蒙古建築職業技術學院近期有39人感染新冠肺炎，官方批評該校落實管控措施不力。（...
內蒙古建築職業技術學院近期有39人感染新冠肺炎，官方批評該校落實管控措施不力。（取材自內蒙古建築職業技術學院官網）

通報稱，內蒙古建築職業技術學院黨委書記牟占軍，學院黨委副書記、校長牛建剛作為該校新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長，「履行第一責任人責任不到位，思想認識不足，組織領導不力，落實防控措施打折扣，對該校疫情擴散負有主要領導責任」，經內蒙古自治區黨委批准，「對牟占軍同志作免職處理，對牛建剛同志視其後續工作表現再作處理」。

通報並強調，「當前，正值全黨全國上下喜迎黨的20大勝利召開之際，我區新冠肺炎疫情多點散發、局部聚集，疫情防控壓力持續加大，形勢嚴峻複雜，堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」。

通報提到，「疫情就是大考」，各級黨委要注重在疫情防控工作中考察識別幹部，「落實領導幹部能上能下規定，激勵引導廣大黨員幹部迎難而上、衝鋒在前，經受住考驗」，也指出，對敷衍塞責、弄虛作假、消極應付、推諉扯皮的，對不擔當、不作為、慢作為、臨陣退縮的，特別是對失職失責造成不良後果的，要堅決及時查處、嚴肅追責問責。

公開資料顯示，這不是內蒙古近期首次問責官員，此前在10月初，內蒙古首府呼和浩特市就因「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」，公開問責5位官員。

疫情 新冠肺炎 20大

上一則

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

延伸閱讀

中國現行防疫政策再執行兩年? 上海持續招聘防疫人員

中國現行防疫政策再執行兩年? 上海持續招聘防疫人員
中共20大前防疫升級 進返北京者居家三天

中共20大前防疫升級 進返北京者居家三天
人民日報連續三天護航動態清零 強調「躺平」不可取

人民日報連續三天護航動態清零 強調「躺平」不可取
上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續

上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

2022-10-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄