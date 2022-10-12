「男友上清華」肉舖掛特價橫幅…竟是促銷廣告 網炸鍋

河南漯河一間超市肉舖近日懸掛條幅「慶祝男朋友考上清華，豬肉全場都特價」，引人注意。（視頻截圖）

今年8月底，河南 省信陽市一家雞蛋 灌餅店彭姓店主慶祝兒子被北京 大學工學院錄取，在店門口掛出橫幅 「送兒子去北大，店鋪歇業，喜糖自取」， 引發網友關注。近日，河南漯河一間超市肉舖近日懸掛條幅「慶祝男朋友考上清華，豬肉全場都特價」，也吸引很多人注意。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，「賣豬肉都這麼卷了嗎？清華大學招誰惹誰了！」很多人看到相關視頻後，議論紛紛，覺得清華才子配豬肉西施，貌似有點身分懸殊，甚至都腦補了精采劇情：豬肉西施為了供才子完成學業，起早貪黑賣豬肉，期待他功成名就的時候，立刻回來和自己結婚生子共度一生。但是現實是殘酷的，才子擁有了大好前程，就把豬肉西施拋棄了，然後另攀高枝。正如網友所言：上岸第一劍，先斬意中人。

不過，劇情還在臆想中，真相卻傳來了，這不過是超市為了吸引人氣，增加客流量的促銷廣告。至此，網友炸鍋了，有人說：「不管是什麼內容促銷，老百姓得到實惠是王道」。還有人說：「營銷無底線，涉嫌違反廣告法」。

有網友在網易發文表示，以這樣的廣告方式出圈，雖然吸引眼球，但問題也不小。首先橫幅前半句寫的是「為了慶祝我的男朋友考上清華」，這裡僅僅寫的是清華，而沒有寫清華大學，其實是有意而為之。超市故意給自己留了一點餘地，就怕被告侵犯名譽權，所以只寫了「清華」兩字。

其次，橫幅內容，讓人容易聯想到賣豬肉的女孩，有一個考上了清華大學的男朋友，故意惹爭議，挑起大眾對立情緒。