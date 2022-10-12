「男友上清華」肉舖掛特價橫幅…竟是促銷廣告 網炸鍋
今年8月底，河南省信陽市一家雞蛋灌餅店彭姓店主慶祝兒子被北京大學工學院錄取，在店門口掛出橫幅 「送兒子去北大，店鋪歇業，喜糖自取」， 引發網友關注。近日，河南漯河一間超市肉舖近日懸掛條幅「慶祝男朋友考上清華，豬肉全場都特價」，也吸引很多人注意。
影音來源：YouTube
綜合媒體報導，「賣豬肉都這麼卷了嗎？清華大學招誰惹誰了！」很多人看到相關視頻後，議論紛紛，覺得清華才子配豬肉西施，貌似有點身分懸殊，甚至都腦補了精采劇情：豬肉西施為了供才子完成學業，起早貪黑賣豬肉，期待他功成名就的時候，立刻回來和自己結婚生子共度一生。但是現實是殘酷的，才子擁有了大好前程，就把豬肉西施拋棄了，然後另攀高枝。正如網友所言：上岸第一劍，先斬意中人。
不過，劇情還在臆想中，真相卻傳來了，這不過是超市為了吸引人氣，增加客流量的促銷廣告。至此，網友炸鍋了，有人說：「不管是什麼內容促銷，老百姓得到實惠是王道」。還有人說：「營銷無底線，涉嫌違反廣告法」。
有網友在網易發文表示，以這樣的廣告方式出圈，雖然吸引眼球，但問題也不小。首先橫幅前半句寫的是「為了慶祝我的男朋友考上清華」，這裡僅僅寫的是清華，而沒有寫清華大學，其實是有意而為之。超市故意給自己留了一點餘地，就怕被告侵犯名譽權，所以只寫了「清華」兩字。
其次，橫幅內容，讓人容易聯想到賣豬肉的女孩，有一個考上了清華大學的男朋友，故意惹爭議，挑起大眾對立情緒。
上一則
95後也在吃不老藥？1粒430元 在中國出圈
下一則
FB留言