華西教授回家探親 免費幫鄉親看病「走紅很意外」

四川大學華西醫院腫瘤中心主任醫師廖正銀。(取材自紅星新聞)

四川大學華西醫院腫瘤 中心主任醫師廖正銀，日前回老家探親時，只要有人找他看病，他都免費幫忙看，有人把他的善舉拍成影片後上傳到網路，引發廣泛關注和點讚。

來源：YouTube

紅星新聞報導，一段「華西醫院腫瘤教授回老家過節，免費幫滿屋鄉親們看診」的視頻在網上廣泛傳播，一名男子身著黑色T恤，認真地看著CT片，男子周圍還圍著好幾名群眾，手裡提著影像片，等待問診。

廖正銀表示，回老家給鄉親們看點病，讓他們少走彎路，他覺得很正常，能受到如此大的關注，他表示有些意外，「我是那李土生土長的人，能幫就幫。」他說自己也不太確定拍攝人是誰，大概是端午節 時回老家看望96歲的母親，期間有鄉親提著片子上門請他看病，他便挨個看了起來，為他們指出問題。

廖正銀回老家探親期間，只要有人找他看病，看都不收費不收禮。看診過程中，廖正銀還會認真地分析，耐心地講解。反過來，鄉親們也很理解教授的辛苦，小病小痛不會麻煩他。