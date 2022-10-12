95後也在吃不老藥？1粒430元 在中國出圈

「賽樂瑞MAX」的逆衰口服補劑，每瓶60粒，一粒膠囊約人民幣433元，賣出黃金價。（取材自京東賽樂瑞海外旗艦店）

一款名為「賽樂瑞MAX」的逆衰口服補劑，單瓶2萬6000元（人民幣，下同，約3630美元），每瓶60粒，一粒約433元，堪比黃金，因突破消費者想像的超高售價，悄然在中國出圈。「賽樂瑞」（Cellerator）隸屬於日本源生生物產業株式會社，旗下產品包括賽樂瑞PRO、賽樂瑞MAX、賽樂瑞NMN面膜等。

時代財經報導，產品標籤信息顯示，賽樂瑞MAX的原料包括煙酰胺單核苷酸、輔酶Q10、西伯利亞松提取物等。作為該款產品的主成分，煙酰胺單核苷酸，即是當下最火熱的抗衰成分NMN（β-Nicotinamide Mononucleotide）。在人體中，NMN是NAD+的前體，其功能是通過NAD+體現，號稱是能夠延緩衰老的「長壽藥」。

近年來，NMN相關補充劑以「不老神藥」的形像在保健品市場出現，一度躍升為保健品新貴。坊間最有名的傳聞莫過於昔日華人 首富李嘉誠也在服用同類產品，並斥巨資投資 了相關企業。這更激起了消費者的好奇心和購買欲，而據媒體報導，沉迷NMN的人群中不乏90後、95後，甚至一部分00後也開始食用。

「抗衰老、防腫瘤 、防老年癡呆、防脫髮、增強性功能、提高受孕能力、護眼護肝護腎…我自己也在吃，中國人不騙中國人。」NMN保健品代理商王軍（化名）向時代財經介紹稱。

根據2021年1月國家市場監督管理總局印發的「關於排查違法經營「不老藥」的函」，目前NMN在中國未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可，NMN不能作為食品進行生產和經營。因此，市面上現有的NMN產品均為進口。

天價並不能阻擋消費者的熱情。媒體報導，自2021年透過京東國際進入中國市場以來，賽樂瑞已經收割了大批高淨值用戶，多次電商活動中單日成交額超千萬。

時代財經報導，張海（化名）便是業績貢獻者之一。張海說：「當時NMN成分特別火，說是抗衰效果很好，那段時間經常刷到賽樂瑞的產品，在朋友的推薦下就購買了。價格挺高，吃了一段時間，感覺皮膚狀態、精力有一些提升，不知道是產品起作用，還是我的心理作用。」