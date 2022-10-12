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世上最小的雞 蘆丁雞走紅變萌寵 1兩重很會生蛋

中國新聞組／北京12日電
網民曬出蘆丁雞幼雛照片。（取材自微博）
網民曬出蘆丁雞幼雛照片。（取材自微博）

養貓養狗不稀奇，如今不少人竟在家養起了雞。前不久，網友小婷網購幾隻蘆丁雞養在家，她希望依靠這些小雞實現「吃蛋自由」。據了解，蘆丁雞被稱為「世界上最小的雞」，目前在網上有較高人氣，飼養的人不少。

上游新聞報導，在社交平台上輸入「蘆丁雞」，立馬出現多條相關帖子。其中有養雞心得、蘆丁雞養殖的視頻，還有專程拍攝的「撿蛋」視頻。網友小婷說，蘆丁雞生蛋很厲害，除了吃蛋之外，每天從雞窩裡撿蛋，也是一種樂趣。她表示，蘆丁雞比較好養，只需要控制好「雞窩」的溫度。

從網友拍攝的照片和視頻來看，蘆丁雞個頭很小，牠們的蛋看起來和鵪鶉蛋差不多。

目前網上出售蘆丁雞的賣家不少，一對價格在人民幣40元（約5.6美元）以上，如果要挑色會更貴一些。賣家號稱一隻母雞年產蛋280枚，保證健康疫苗齊全，他們會提供飼養指導。賣家還強調「世界上最小的雞」一隻體重一兩左右，一般飼養者都會養10來隻。

除了蘆丁雞外，還有賣家出售已受精的蛋和孵化箱、飼養箱、雞飼料等用品，甚至有樓梯、小花、小樓梯等飼養箱內的造景商品，把飼養箱打造成「雞別墅」。記者了解到，有人還把蘆丁雞當寵物來養，因此部分商家會在頁面標註「寵物雞」、「迷你雞」。

網上稱蘆丁雞是近兩年由斑翅山鶉和藍胸鶉雜交的新品種，如果從蘆丁雞的「爹媽」身分來分析，蘆丁雞與傳統意義上的家雞不一樣。

西南大學動物學副教授段彪表示，他認為蘆丁雞屬於人工育種的範疇，應通過國家農業農村部相應的審定。如果這個「新品種」沒有經過主管部門的審定批准，則飼養不合法，更不宜推廣。段彪並希望有關部門積極介入，及時科普相關知識，讓更多人理性看待這些「新品種」，不要盲目跟從網上的信息。

網民曬出為蘆丁雞打造的別墅。（取材自微博）
網民曬出為蘆丁雞打造的別墅。（取材自微博）

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