保時捷賣「中國標準」菜刀：可拍蒜 網售1把1700

保時捷設計在官網上架的中國菜刀。（取材自上游新聞 ）

百年老字號刀剪店「張小泉」日前被顧客陳訴，拍蒜時刀面竟然斷了，張小泉客服稱「菜刀不能拍蒜」，引發網友熱議。如今，造汽車 的保時捷也來湊熱鬧。保時捷設計近日在官網上架一款連刀柄部分都是不銹鋼的一體式中國菜刀，售價240美元（約1700元人民幣）。

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上游新聞報導，目前美、英官網已售罄，德國 和瑞士站點還可下單，一次下單最多可買兩把菜刀。那麼，這款保時捷中國菜刀能拍蒜嗎？保時捷設計精品銷售（上海）有限公司工作人員回應：「可以拍蒜，具體使用建議需諮詢當地銷售公司。」

在保時捷設計的美國官網看以到，這款名為「P22中國刀」的商品銷售價格為240美元，人民幣約1700元。保時捷設計在菜刀描述中這樣介紹：「東方廚房不可或缺。來自中國的標準，17.3厘米」、「刀片長度17.3厘米，毛重0.84千克，中國切刀，不適合斬骨頭」。從官網展示的圖片看到，這把菜刀整體簡約，唯一的裝飾便是手柄前端的金屬塊和字樣刻印「Type 301」、「純301鋼，由保時捷設計」。

據報導，重慶某刀具品牌銷售商王先生表示，整個刀身由301不銹鋼材質打造，無縫，刀片鋒利。刀柄部分則採用符合人體工學的一體式不銹鋼製成。菜刀供應商為一家名為CHROMA的德國刀具品牌，刻印Type 301的意思是，這款菜刀屬於德國供應商與保時捷聯名的經典刀具系列中的一款。

重慶某鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅分析認為，301鋼是一種奧氏體不銹鋼，一般含17%鉻、7%鎳。它能耐大氣腐蝕，並具有光亮表面，廚房用具、彈簧、汽車壓製件等是該通用鋼種的一些主要用途，在加工硬化狀態下，比其他奧氏鋼種具有更高的抗拉強度。