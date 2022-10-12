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一件事堅持一輩子 蘇州97歲老人在百年書店上班 全年只休2天

中國新聞組／北京12日電
蘇州文學山房舊書店。（取材自上游新聞/受訪者供圖）
蘇州文學山房舊書店。（取材自上游新聞/受訪者供圖）

成都但女士近日在蘇州遊玩時，遇見一家名為文學山房的舊書店，發現店內值守的老先生今年已經97歲高齡。書店裡的江伯伯稱：「那位老者是我父親，江澄波老先生，今年97歲，正在店裡上班呢。這個店到我已經是第四代了。」

上游新聞報導，但女士表示，這是一家專門經營舊書的書店。這家書店面積約20平方米，幾個書架滿滿噹噹全是書，木質的書架露出原有的色澤。每一套古籍書中間，都夾著一張已經被編號並標註書名的紙條。

江伯伯表示：「我父親正在店裡上班，他今年97歲，現在聽力、視力衰退了」、「書店每天早上9時開門，下午4時半打烊，老先生幾十年如一日，年休只有兩天，就是年初一、年初二休息，其餘時間都照常上班。我已退休，每天陪著父親來店裡上班，如果有事，就是我哥哥、姐姐替換我。」

據媒體報導，蘇州這家不起眼的舊書小店，已經傳承百年。江老的祖父江杏溪於1899年創立文學山房，成為清朝末年盛極一時的舊書店，其父江靜瀾更將舊書店發揚光大。      

江伯伯表示：「這個店傳到我們是第四代了。我們經營的是舊書，父親從小跟隨他祖父學習，6歲起就在店裡工作。由於經常隨家人出外收書，深厚的家學與實務經驗，讓他練就一身真本領。那時候沒有電腦，書名全靠記憶，他在少年之時就能熟練背誦《四庫全書》的版本目錄。經營的舊書，有從別人家裡收來的，有從倒閉的書店買來，還有從關門的圖書館淘來。收來每一套的古籍，都經他的手修補，並編號整齊地歸置在書架上」 。     

但女士在店裡買了四本舊書，她表示：「一件事堅持一輩子，真的很了不起。我當時在店裡待了短短20分鐘，沒想到竟成為我在蘇州最大的收穫」。

今年滿97歲的江老先生幾十年如一日，堅守在書店中。（取材自上游新聞/受訪者供圖）
今年滿97歲的江老先生幾十年如一日，堅守在書店中。（取材自上游新聞/受訪者供圖）

書店 退休 圖書館

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