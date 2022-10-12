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一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

中國新聞組／北京12日電
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

近日一則「太社牛了，以後旅遊是不是應該備點現金」的貼文走紅，當中提到一對姊妹到廣西柳州旅遊，在路邊猶豫不知道吃什麼，偶然看到一間酒店有新人在辦婚宴，正好身上有紅包，就包了200元去參加婚宴，最後甚至跟新娘成了好朋友。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，貼文中的當事人洪女士表示，她和妹妹決定進酒店之前其實站在馬路邊猶豫了很久，但發現柳州人特別熱情，新人後來還請她們上台合影，給她們敬酒，婚宴結束後，洪女士跟妹妹還和新人的朋友一起去KTV唱歌，最後更因此與新娘成了好朋友，第二天約一起吃飯。

洪女士是湖南人，常年在深圳生活，她和妹妹日前到廣西柳州旅遊，行前沒有做旅行攻略，偶然看到酒店有新人辦婚宴，想到前兩天弟弟結婚，身上正好有紅包，便包了200元隨禮，和新人說明來意時溝通很順利。

據報導，洪女士在網上分享這個特別的經歷後，掀起廣大網友討論，有人說，「真是深度體驗當地生活」「這樣確實能嚐到地道的柳州風味，尤其那個芋頭蒸扣肉，廣西名菜。」不過也有人說，這還是有冒昧甚至是冒失的成分；洪女士表示，自己當時並沒想那麼多，只是想體驗一回，之後就不會再這樣做了。

洪女士事後的理性蓋住了事前的感性，這也表明，在常人看來，一般不會這麼隨意參加陌生人的婚禮。正因為洪女士打破了常規，沒按常理出牌，才有這麼奇特的經歷。

女子曬的現場圖片。（取材自九派新聞）
女子曬的現場圖片。（取材自九派新聞）
女子旅遊隨禮200元吃婚宴的現場。（取材自晨視頻）
女子旅遊隨禮200元吃婚宴的現場。（取材自晨視頻）

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