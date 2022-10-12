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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

護航清零 黨媒、官媒踩油門 網：期待放寬將落空

中國新聞組／北京12日電
人民日報等多家央媒集體發聲，重申「動態清零」必須堅持，強調這是綜合社會成本最低的抗疫策略。圖為上海市民10日在排隊接受核酸採樣。（路透）
人民日報等多家央媒集體發聲，重申「動態清零」必須堅持，強調這是綜合社會成本最低的抗疫策略。圖為上海市民10日在排隊接受核酸採樣。（路透）

20大，黨媒、官媒開足馬力為「動態清零」護航。繼人民日報連兩天發文辯護後，新華社11日跟進，指中國防疫未到「鬆口氣」的時候，動態清零是現階段成本最低的「最佳選擇」。這讓網友認為，20大後放寬疫情管控的期望將落空，在微博遭一面倒痛批，微博則急降熱搜。

中央社報導，中國近日疫情出現增溫，且分散各地，部分地區強力執行接近封城、封區的靜態管理等封控措施，在20大即將召開之際引發民怨，也引起官方關切。

為此，在新華社11日發表評論前，官媒人民日報連續先後在10日及11日，分別以「躺平沒有出路」及「動態清零可持續且必須堅持」為題發表文章，反覆堅持「動態清零」防疫的必要性，並反對中國比照國外與病毒共存的「躺平」作法。

新華社11日以「增強定力耐力，疫情防控絕不能『躺平』」為題發表評論文章說，剛過去的十一長假，中國有部分地區疫情出現反覆，防控仍面臨較大壓力。這再一次證明，疫情防控絕不能放鬆。

文章說，「躺平沒有出路」。目前絕大多數「躺平」國家付出了「巨大代價」，感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一，「長新冠症狀」負面影響也不容小覷。而多名外國專家說，新冠後遺症還導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。

這篇文章又說，實踐已經反覆證明，第九版防控方案對Omicron變種病毒是「行之有效」的，中國「完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」。

這篇文章最後強調，中國防疫還遠未到可以「歇歇腳」、「鬆口氣」的時候。「動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的「最佳選擇」，是「綜合社會成本最低的抗疫策略」。

另據港媒報導，球時報前總編輯胡錫進為中央防疫政策護駕，稱國家防疫是要保衛百姓生活；那些動輒就封城的，是沒有把防疫政策執行好。

中央社報導，央媒集中表態，令網友認為20大後放寬疫情管控的期望將落空，在微博一面倒痛批後，轉發媒體立即關閉評論，微博還急降熱搜。

但在一些未立即關閉評論的文章討論串，網友接力嘲諷人民日報「評論都不敢開」、「不讓群眾說實話，笑死掉」。

多名網友大吐苦水，稱現在「困不堪言」、「看看周圍的失業率」、「失業半年了，我的祖國請讓我活著 」。還有人引用中國國務院總理李克強曾強調「長江黃河，絕對不會倒流」，嘆「孤臣無力可回天」。

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