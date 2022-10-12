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水源枯竭將限水？ 上海爆居民囤水 官方深夜急闢謠

中國新聞組／北京12日電
上海掀囤水潮。(取材自微博)
上海掀囤水潮。(取材自微博)

因為長江乾旱，上海位於長江口的水庫9月遭海水倒灌後，水源陷入枯竭。上海坊間11日突然爆出該市將限水傳言，民眾紛紛在家囤飲用水，市面更出現搶水情況，部分超市和網購平台的大瓶裝飲用水被搶購一空。上海市水務局深夜闢謠，稱上海自來水生產和供應正常，無停水限水計畫。

自由亞洲電台報導，11日開始微博上流傳一張上海政府人員的聊天截圖，內容指上海三大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補水，現在工業用水難以保障，而民用的自來水水質已經超標四倍；還說因為20大舉行在即，所以消息一直沒有公布。對話呼籲大家囤一些純淨水，「以防萬一」。

在微博以關鍵字搜尋，出現多張民眾已搶買大批飲用水的照片，不少網友表示「今天好多上海人都在囤水」，並指超市、平台與一些特定飲用水品牌已缺貨。有些網友以今年突如其來的封城為例，表示寧願先囤水，並嘆「上半年囤菜，下半年囤水」。

但也有不少網友對「囤水」嗤之以鼻，呼籲官方儘速出面「闢謠」。

央視新聞日前報導，根據監測，上海的長江口青草沙水庫取水口和陳行水庫取水口分別自5日和14日出現數次「鹹潮入侵」（鹽水入侵）。

報導說，8月以來長江流域持續乾旱，出現汛期反枯的異常情況；當上游淡水河流量不足，海水就會倒灌入河口形成鹽水入侵現象。

財新網報導，受鹽水入侵影響，青草沙水庫、陳行水庫均已關閉取水口。相關部門人士指出，上海目前採用「異地調水」措施來保證城市水源供應正常。

報導說，鹽水入侵會導致水中的氯化物濃度超標。水文監測數據顯示，8、9月有多天，上海幾個水庫和水源地氯化物濃度出現超標。

報導指出，兩大水庫取水困難，對上海供水影響巨大。據上海水務局9月26日消息，為保證供水，已加強長江口監測，提前感知鹹潮動向，指導水庫運行調度。

報導說，為緩解長江中下游枯水形勢，減少鹽水入侵，長江委調度以三峽水庫為核心的上游水庫群展開為中下游抗旱保供水緊急調度。

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