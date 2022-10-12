拉警報…深圳首次檢出BF.7變異株 抵深者3天3檢

深圳首次發現BF.7變異株，要求抵深者須實行三天三檢。(取材自澎湃新聞)

十一長假結束後，深圳出現新一輪疫情，並首次檢出BF.7變異株，深圳已調整防控措施，要求所有來（返）深人員抵深後核酸檢測 執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。另外，陝西西安多所昨天學校宣布暫停實體教學課程；內蒙古呼和浩特也從昨天起暫時禁止外地車輛進入。

綜合澎湃新聞、新京報報導，包括深圳在內，中國近期已有至少內蒙呼和浩特市、烏蘭浩特市、廣東省韶關市、山東省煙台市等五地檢出BF.7變異株。

據報導，從8日到10日，深圳累計報告本土病例46例，其中32例為市外、省外來（返）深人員輸入關聯。深圳市疾控中心對全市9日以來的所有病例，均進行病毒基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。

近期深圳在流調過程中發現，不少病例是由於不正確佩戴口罩 而發生感染。深圳某市民在外地旅遊返深後確診，基因測序結果為BF.7變異株。初步流調顯示，該病例與路邊行人相遇時因兩人均未戴口罩，導致行人感染。

此外，西安也有多起學校11日凌晨宣布暫停線下教學通知，要求各校除國三、高三學生之外，其他年級全數轉為線上教學，並先行暫定實施一周，再視情形恢復。陝西省圖書館、秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物館 、陝西歷史博物館等相繼發布暫停開放公告。據陝西衛健委通報，全省10日新增24宗本土感染，包括9宗確診個案及15宗無症狀感染者；當中西安占11宗（4宗確診個案、7宗無症狀感染）。