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九寨溝十一長假僅211遊客 堪稱史上最冷

記者林宸誼／綜合報導
九寨溝景區今年十一黃金周僅211名遊客。(取材自微博)
九寨溝景區今年十一黃金周僅211名遊客。(取材自微博)

20大前夕疫情持續，十一假期多地倡導就地過節，防疫嚴格，連老派熱門旅遊景點九寨溝7天假期僅迎客211人，與往年一天就有4萬遊客紀錄相比，堪稱史上最冷。

南方周末報導，與往年「人擠人」不同，今年十一假期的九寨溝清冷異常。十一前3天只有12名遊客，10月1日當天，只有一名遊客「包場」遊玩九寨溝。

九寨溝景區工作人員說：「『包場』的遊客不是從外面進來的，是當地人。」

實際上，整個十一假期期間，單日可容納4.1萬人的九寨溝景區僅迎客211位。7天迎客人數人分別為：1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人。

211名遊客不及2021年同期的零頭。2021年十一假期期間，九寨溝景區迎客17萬1299人次。

報導並引述景區工作人員話指出，往年十一假期期間，九寨溝沒有出現過這種客流量極少的情況。

報導提到，十一假期期間九寨溝「爆冷」，或與當地的疫情防控政策有關。景區工作人員介紹，進入阿壩州前需要五天三檢，落地後需要三天三檢，且最後一次核酸報告須在24小時內，方可預約景點門票。這也是九寨溝景區前三天的遊客數量只有個位數的原因。

九寨溝不是個例，十一假期期間，阿壩州轄內的黃龍風景區，和四姑娘山的遊客數量均為個位數，甚至無人遊覽。

十一期間「爆冷」的景區除了九寨溝，不乏以往熱門旅遊目的地。如西藏拉薩、新疆烏魯木齊、雲南西雙版納、海南三亞等。

剛在十一前疫情平穩的三亞，假期又出現本土疫情，航班管家數據顯示，2022年9月30日—10月3日，三亞鳳凰機場日均航班量僅113架次。

雲南西雙版納也未迎來自己的「黃金周」。西雙版納勐海縣4日進入靜默管理期。湖南鳳凰古城也在6日全域靜默管控。

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