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杭州神仙租客退租打掃到一塵不染 房東：比我家乾淨

中國新聞組／杭州11日電
打掃乾淨的出租屋。（取材自紅星新聞）
打掃乾淨的出租屋。（取材自紅星新聞）

浙江杭州的租客徐先生在退租前，將租屋處打掃得一塵不染，連沙發上的抱枕都井然有序擺放，房東謝女誇獎，「比自己打掃得都乾淨」，將房屋照片發在一個當地的論壇，竟登上微博熱搜第一，網友紛紛讚房東遇「神仙租客」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，謝女表示，這套89平米的房屋在2020年年底交付。在租房之前，她還挺心疼的，畢竟是未住過的新房。在租房的這近一年半時間裡，謝女和徐先生聯繫頻率並不高。日常交流多是發物業的活動信息、帳單或者燃氣信息等。聯繫得最多的一次，是徐先生買了新車，讓謝女士幫忙找個車位。

快要收房時，謝女內心「挺忐忑的」，她曾在網上看到一些房東吐槽租客退租後，收房時房內像個垃圾場。所以，她已經做好了花幾天去屋內搞衛生的打算。

打掃乾淨的出租屋。（取材自紅星新聞）
打掃乾淨的出租屋。（取材自紅星新聞）

沒想到，離租約到期還有兩三天的時候，徐先生主動發照片過來，搬之前把房子仔細打掃了一遍，廚房檯面、地面擦得發亮，電視機、餐桌都被細心地用布包好。

謝女將打掃乾淨的房屋照片發在一個當地的論壇上，並發表一些文字表示遇到了難得的好租客，網友紛紛點讚，經媒體報導後，引發了更多人的關注，不久後就登上了熱搜榜。

租客徐先生是浙江衢州人，來杭州10多年，租過很多次房子，每次退租前都會提前打掃好房間。對於自己退租前把房屋打掃乾淨一事登上熱搜的情況，徐先生說他和妻子都很驚訝。「我覺得作為租客把房屋衛生打掃乾淨很正常，天經地義。網上經常看到很多租客在屋內留下大量垃圾的新聞，我不知道為什麼會是那樣子，個人的生活習慣要去把控吧。」

租客 房東 微博

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