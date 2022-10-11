中國第一高樹83.4米約28樓 測量者爬上樹頂還睡了個覺

中國第一高樹83.4公尺，位於藏南察隅縣境。（取材自澎湃新聞）

中國第一高樹出爐，經科考隊員實測，第一高樹是位在藏南察隅縣的雲南黃果冷杉，準確高度83.4公尺，相當28層樓高。

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澎湃新聞報導，中國巨樹科考隊日前發布「中國第一高樹」雲南黃果冷杉的準確高度83.4公尺，同時發布巨樹等身照。

察隅縣位於喜馬拉雅山 脈與橫斷山脈過渡地帶的藏東南高山峽谷區，平均海拔2800米；氣候獨特而複雜多樣，年降水量大、氣候溫和、日照適中。縣域內有雅魯藏布江支流察隅河、怒江為主體的河系，形成了縱橫切割的複雜地貌。孕育了巨樹的原始森林即位於察隅河支流崗日嘎布曲流經的上察隅區域。

今年5月，中國科學院植物研究所團隊對上察隅鎮布宗村巨樹群落進行植被調查，連續發現多棵高75米以上巨樹。經過無人機初步測量，其中一棵雲南黃果冷杉高達83.2米，超過了現有的測量紀錄。

今年8月，中國巨樹科考隊赴上察隅鎮布宗村，對這棵雲南黃果冷杉進行人工攀樹測量，最終將這棵樹的準確樹高定格在83.4米。該巨樹胸徑達207公分，樹齡在380歲上下，巨樹目前處於壽命周期中期，樹梢有新芽萌發，結實正常，仍處於健康生長階段。

攀爬隊成員在樹頂處。（取材自北京青年報）

另據北京 青年報報導，攀樹測量者、探險家劉團璽說，巨樹雖處於山谷中，風不是很大，但處於28層樓高的樹頂時，他還是會擔心一旦巨樹折斷會怎樣，「後來我心裡安靜下來，欣賞著樹頂處能看到的壯麗大自然景色，我感到非常震撼。漸漸適應了之後，我甚至在上面睡了一會兒覺。」