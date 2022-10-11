我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

北京鬆綁先起跑 揚州馬拉松11月13日接著復辦

中國新聞組／北京12日電
揚州馬拉松資料照片。(取材自揚州廣電「揚帆」手機頻道)
揚州馬拉松資料照片。(取材自揚州廣電「揚帆」手機頻道)

北京馬拉松後，已停辦2年的中國揚州馬拉松也將於11月13日復辦，參賽規模約1.5萬人。此前北京馬拉松也宣布將於今年11月復辦，引起民眾產生防疫措施有望鬆綁的聯想。

澎湃新聞報導，據揚州鑒真國際半程馬拉松賽微信公眾號消息，2022揚州鑒真半程馬拉松賽於10日至16日15時開放報名，比賽將於11月13日舉行，參賽規模約1.5萬人，組別包括半程馬拉松和市民半程馬拉松。

報導指出，揚州鑒真半程馬拉松賽2006年開始舉辦，至2019年已連續8年被評為世界田聯「金標賽事」和中國田協「金牌賽事」。受COVID-19疫情影響，揚州鑒真半馬2020年以來已停辦2年。

根據疫情防控要求，選手報名時須線上提交健康碼、通信大數據行程卡、疫苗接種訊息和電子簽名的「健康承諾書」。在11月6日至12日有揚州以外地區旅居史的參賽選手需另外報備。

所有參賽選手在11月6日至12日期間須每天通過官網申報個人健康訊息，包括體溫、是否有高中低風險地區旅居史及風險人群接觸史、行程卡、健康碼截圖等。外地參賽選手需完成核酸「落地檢」和「三天兩檢」。

賽事期間參賽選手須戴口罩，保持1米以上社交距離，起跑後可以不佩戴口罩。組委會表示，將根據防控形勢動態調整賽事防疫措施。

停辦2年的北京馬拉松也將於11月6日復辦，引起中國民間熱議，也令部分商界人士及民眾產生防疫措施有望放鬆的聯想。也有人認為，復辦賽事可能只是試探指標，防疫措施何時真正放鬆有待觀察。北京馬拉松也限定參賽人數為3萬人。

馬拉松 北京 防疫

上一則

體育場黃牛黨猖獗 港4辣招遏炒場

下一則

故宮瑰寶教材 16專題談建築美、生活美…開放港中小學免費用

延伸閱讀

中共20大前夕 15日開首場記者會

中共20大前夕 15日開首場記者會
英情報首長：北京欲以技術優勢獲得海外影響力

英情報首長：北京欲以技術優勢獲得海外影響力
歐專家揭中國大舉民船軍用 籲為北京侵台做準備

歐專家揭中國大舉民船軍用 籲為北京侵台做準備
北京要求大型國有銀行融資房地產 至少1千億人民幣

北京要求大型國有銀行融資房地產 至少1千億人民幣

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職