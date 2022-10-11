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南京父子都在南郵讀博 師出同門成開門弟子、關門弟子

中國新聞組／北京11日電
父親黃曉（左）與兒子黃喻先先後在同一名導師門下攻讀博士。（取材自紫牛新聞）
父親黃曉（左）與兒子黃喻先先後在同一名導師門下攻讀博士。（取材自紫牛新聞）

父母與子女先後念同一所學校不稀奇，但兩代都在博士班拜同一名老師為師就比較少見了。南京有一對父子，不僅先後都在南京郵電大學（簡稱南郵）攻讀博士學位，還都找了同一名指導教授，更巧的是，父親就讀時是該師的「開門弟子」，等兒子拜師時，剛好是「關門弟子」。

紫牛新聞報導，這對父子中的父親黃曉，1993年本科畢業於東南大學，在南通郵電局工作八年後，2001年辭職考研，進入武漢大學在計算機軟件領域深造。黃曉畢業後進入南京移動工作，隨後又因對通信領域有興趣，考入南郵楊庚老師門下攻讀計算機通信網與安全方向的博士。

黃曉說，楊庚善於因材施教，他在工作期間讀博，要兼顧工作和學業，十分辛苦，所幸楊庚幫助他從工作中遇到的實際問題出發，尋求研究方向的突破口，將所學知識應用於實際工作，做到學以致用，學有所成。2011年黃曉順利從南郵畢業。

黃曉的兒子黃喻先本科就在南郵就讀，考研時以第一名的成績碩博連讀，在父親的建議下，黃喻先也進了楊庚的門下。

黃喻先表示，楊庚對學術要求極高，對未來的職業也提供了寶貴的建議，讓他順利拿到雪梨科技大學的入學許可，還申請了國家留學基金、澳洲聯合培養博士計畫。目前還在讀博二的黃喻先說，「學成後回國繼續做研究，當一名教書育人的大學老師」。

父子倆因為學的是相同專業，在學業與職涯規畫上，都有很多事情可以交流。黃喻先說，父親也是自己人生的「導師」。

作為影響了兩代人的導師，楊庚也對黃氏父子讚譽有加：「父親黃曉作為一位有多年從業經歷的博士生，基礎扎實，讀博期間分秒必爭，刻苦研讀，是科研團隊中一位十分優秀的成員」、「兒子黃喻先在南郵優良的學習氛圍中迅速成長，博一就發表了高水平論文，學習能力十分出色」。

澳洲 武漢

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