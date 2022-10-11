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防疫政策惹民怨… 「躺平沒出路」 人民日報：堅持清零

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
北京市民於國貿商城的新冠病毒核酸檢測點進行例行性檢測。(記者陳政錄／攝影)
北京市民於國貿商城的新冠病毒核酸檢測點進行例行性檢測。(記者陳政錄／攝影)

20大將於16日登場，但在十一假期後，內蒙古、新疆等地疫情持續，北京此輪疫情已通報54例本土病例，傳播鏈達15條。面對各地加碼防控引發民怨不斷，人民日報10日強調「躺平沒有出路」，重申堅持「動態清零」防疫政策。

中國當局10日通報，新增本土373例及本土無症狀1566例。本輪感染超過2800例的內蒙古呼和浩特，與新疆、廣東、雲南、河南等地仍是疫情較嚴峻的地區，且在內蒙古呼和浩特、山東煙台、廣東韶關等地已出現Omicron病毒變異珠BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支。呼和浩特市除「原則上暫不離呼」，10日進一步要求市外車輛和人員原則禁入。

北京10日至下午3時，新增12例本土病例，此輪疫情通報54例，涵蓋朝陽、房山、通州、大興、昌平區等地和最核心的東城、西城區。北京目前存在15條傳播鏈，其中13條感染來源為京外輸入。官方對此坦言，外防輸入、內防反彈壓力持續增加，要加強遠端管控和進返京3天2檢規範管理。

上海市疫情在十一長假後有升溫趨勢，9日新增34例本土感染者，10日也有社會面案例，官方指出全市各區核酸檢測加倍做，10日起至11月上旬，全市各區每周至少展開兩次社區核酸篩查；並要求抵上海需「三天三檢」。

人民日報10日以「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」為題強調，防控要求符合國情、符合科學；並稱必須保持警惕，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理，「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，要堅持動態清零等方針。

中國十一黃金周後新冠疫情明顯升溫，31個省市10月以來均報告本土陽性個案，呈現「點多面廣」的態勢，各地紛紛加碼疫情防控措施。美國華爾街日報引述分析人士稱，人們希望中國防疫政策在20大後會告一段落的期待可能會落空，北京可能要等明年才會調整政策。

內蒙古呼和浩特市，市民正進行全員核酸檢測。（中新社）
內蒙古呼和浩特市，市民正進行全員核酸檢測。（中新社）

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