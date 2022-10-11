中國市場主體10年淨增億戶 中企逾5000萬戶 近歐美總和

過去十年，中國市場主體總量達1.63億戶，相比2012年底的5500萬戶，淨增超1億戶。圖為廣東順德家電企業研發供暖新產品。(新華社)

中國國家市場監管總局10日發布最新資料，過去十年，中國市場主體總量實現歷史性突破，截至2022年8月底，登記在冊市場主體達1.63億戶，相比2012年底的5500萬戶，淨增超1億戶，年平均增幅12%，其中，企業從1300多萬戶增加至5100多萬戶，接近美國和歐盟企業數量總和。

香港文匯報報導，中國營商環境大幅優化，外商投資 企業從44.1萬戶增長到66.8萬戶，增幅超過50%，持續成為吸引國際投資的熱土。

數據顯示，伴隨市場主體總量的持續增長，中國市場結構和質量同步優化升級。市場監管總局發布的數據顯示，截至2022年8月底，全國第一、二、三次產業市場主體數量比為5︰10︰85，第一、二、三次產業企業數量比為3︰20︰77，第三產業占據主導地位。新技術、新產業、新業態、新模式不斷湧現，登記在冊的上述「四新經濟」企業達2300多萬戶，占全部企業的46.4%，「四新經濟」年新設企業也由2012年的74萬戶持續增長至2021年的384萬戶，不斷為中國經濟發展和國際競爭力提升積蓄新的動能。

截至2022年8月底，中國民營企業從2012年底的1000多萬戶增長到4700多萬戶，翻了兩番，民營企業占比由不足八成提高到逾九成。民營企業的整體實力也大為增強，不斷有民營企業進入世界500強。中國每千人企業數也由11.4戶提升至36.1戶，個體工商戶從4060萬戶增加至1.09億戶，邁上歷史新台階。

市場監管總局登記註冊局有關負責人表示，十年來，不管國際風雲如何變幻，中國依然是吸引國際投資的熱土，外商投資企業從44.1萬戶增長到66.8萬戶，增幅超過50%，為構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局起到了重要作用。

值得一提的是，中國市場環境和質量取得明顯提升，營商環境大幅優化，全球排名從2013年的第96位躍升至最新的第31位。開辦企業便利度排名從150位之後大幅躍升至第27位。中國成為全球營商環境改善最大的經濟體之一。

市場監管總局登記註冊局有關負責人指出，2020年以來，新冠肺炎疫情對世界經濟產生巨大衝擊，中國市場主體面臨前所未有的壓力。面對複雜嚴峻的國內外環境，中央、國務院 把「六穩」（穩就業 、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）作為宏觀經濟的政策取向，緊密聯繫微觀主體，在稅收、金融、就業、社保等方面出台一攬子幫扶措施，為市場主體紓困解難，保市場主體取得明顯成效。