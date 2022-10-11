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中國資金「潤」入新加坡 擋不住?

香港特派員李春

新加坡本是與香港相關的話題，那從去年新加坡流入資金突以數百億美元增長而起，到最近新加坡擠下香港國際金融中心座次止，還會持續到11月，因為11月初同期有兩場國際金融活動，在香港和新加坡打對台。但近日中國大陸財經界最新的熱鬧也是新加坡，但這與香港關係已經不大了，而跟一個「潤」字有關。

這「潤」字應不用考證，大意是英文單詞「跑」的諧音，又是中文「移民」的網上代用詞。這回新意，是把「潤」字跟新加坡聯到了一起，還引出不同角度的討論。

雖說之前社交媒體已經出現了不少跟新加坡現象有關的文章，如「新加坡做對了什麼」、「新加坡最近怎麼了」等等，那些文章也引起討論，但還不夠熱，真正熱起來的是一個財經圈紅人的一段話。

那財經圈紅人叫張頴，是經緯中國創始管理合夥人，那經緯中國，投資超過600家公司，每年新投資企業數約為50至60家，在財經圈算是風雲人物之一。他點燃新話題的，是其在朋友圈中轉發文章時，說了句「我認識的投資人／頭部企業家感覺七成都在新加坡了，有點可怕。」

本來新加坡已受到各方注意，這回有了敏感的數字和人群，一下炸鍋。張頴10月藉點評另一篇文章，將功補過，說「中國大陸市場如此多元厚實，創業者群體如此龐大且積極向上，我個人是不太理解為什麼有些人會選擇輕易躺平，放棄大陸市場而轉向新加坡？難道他們真的相信能在東南亞，其他領域，重新達到甚至超越他們在國內自己領域之前的成就嗎？個人觀點：相信中國聚焦中國，聚焦自己主業，足夠勤奮耐心，一定會有超乎預期的好結果。」

如此一來，轉發者增多，加入討論者也增多，有人更深入介紹新加坡現狀，其中有震撼度的一句，是說除了七成頭部企業家，這些年新加坡的首富都來自中國，還賣了個關子，說今年新加坡又有一個新首富。

當然也有很憤怒的人，比如有人不點新加坡的名說，那些賺了大錢之後就移居海外的某些人當中，有很多人是有原罪的，包括行賄、官商勾結之下掠奪國家財富和國民財富、組織傳銷、網幣、套取貸款和民間集資等這些專案裡的一些企業老闆，都是逃避罪行而移居海外。

當然，各種各樣的分析就更多了，比如有分析說新加坡做對了甚麼，就是香港以前做對了甚麼，包括英國的法治、中英文雙語、政治穩定、國際船運樞紐、航空樞紐。說是那些香港一個一個失去的，正是新加坡正在擁有的。

那篇傳播甚廣的「新加坡最近怎麼了」一文，描繪了新加坡的現狀，說「最近一周，新加坡的中高端酒店價格，大約是去年同期的三至五倍左右。大部分豪華酒店的價格是去年的五倍甚至更高。」又說「最近這兩年，感覺就是一股非常瘋狂的浪潮，是的，只能用瘋狂來形容，無數有錢的中國人湧入新加坡，瘋狂的來送錢，擋不住的感覺。」

文章的重頭戲，是分析湧入新加坡的人，第一是香港，大量的香港富豪攜巨額資金湧入，以及部分已經取得香港身分並常住香港的大陸富豪，最近也轉移到了新加坡；第二是美國，因為中美關係持續惡化，一些常住美國的大陸互聯網前大佬和連續創業者，為資產安全考慮，也轉移到了新加坡；第三是上海及其他大陸骨幹城市，最近幾個月愈來愈多，很多國內的上市公司老闆把家人安置在了新加坡，自己繼續努力回國工作。

有火上澆油的，也有潑冷水的。那篇由張頴點評而為人知的「亂世不闖新加坡」，就勸中國民眾別去，因為大國之爭中，「有兩點是底線，第一，新加坡是否能夠穩定，不是自己能決定的，第二，一旦有風吹草動或者矛盾爆發，那對於這個彈丸之地就有不可承受之重。世界這場賭局裡，新加坡這顆棋子既相當重要卻又微弱無比。」

新加坡 香港 投資

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