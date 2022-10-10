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9歲兒厭學 爸帶去工地搬鋼筋 打工1天半求饒 乖乖回去唸書

中國新聞組／北京11日電
（視頻截圖）
（視頻截圖）

湖南一名9歲男童不想讀書，被父親帶到廣東深圳工地拉廢鋼筋，上了一天班後就累到哭，想通了決定好好上學，父親教育方式令網民紛紛點讚。

來源：YouTube

據山海視頻顯示，小男孩頭戴安全帽，身穿工作服，用瘦弱的身軀吃力地拖著工地裡廢棄的鋼筋。小男孩走走停停，不斷擦拭額頭流下的汗水，揉按因勞累過度酸痛的腰腿。小男孩的爸爸楊先生則在一旁詢問他：「這就是你想要的生活嗎？」最終，小男孩累到不行，哭了出來。

之所以「狠心」地讓兒子吃苦，楊先生解釋，他和妻子都在廣東深圳打工，剛上4年級的兒子在湖南永州老家由奶奶照顧。正上4年級的兒子無心向學，用了很多方法都不聽，還稱寧願出去打工。他於是把兒子帶到自己幹活的地盤上體驗一下，結果兒子幹了一天半，最後實在受不了了說，想通了回去一定好好上學，不讀書真的太累了。目前兒子已經在湖南老家正常學習。

對此，網友們紛紛為男孩父親點讚並表示：「我覺得這個爸爸的做法特別對，就應該這樣讓孩子去體驗一下！」「不吃讀書的苦就吃生活的苦！」

另據極目新聞報導，21世紀教育研究院院長熊丙奇說，不少網友贊成這種教育方式，認為孩子不願學習，最好的方式就是讓他們體驗勞動的艱辛，這樣就會好好學習了。然而，這種教育方式卻是值得商榷的，不但是對孩子進行「恐嚇式教育」，而且在給孩子灌輸鄙視勞動、輕視普通勞動者的不健康勞動價值觀，並不利於孩子健康成長。家長應花時間多陪伴孩子，尊重、理解孩子，建立良好的親子關係。

爸爸帶9歲「厭學」男孩到工地上拉廢棄鋼筋體驗生活。（視頻截圖）
爸爸帶9歲「厭學」男孩到工地上拉廢棄鋼筋體驗生活。（視頻截圖）

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