「我不是說過了嗎」 北京列服務禁語 接遞文件也禁「丟扔拋甩」

北京城市副中心政務服務中心大廳。（取材自新京報）

北京 市近日針對政務服務綜合窗口人員的服務禮儀、服務流程、監督考核等能力提出規範要求，把「我不是說過了嗎」等用語列為服務禁忌，接遞文件資料時也禁止出現「丟、扔、拋、甩」等行為。

北京日報報導，北京市地方標準「政務服務綜合窗口人員能力規範」近日公開徵求意見，對政務服務綜合窗口人員提出「首問負責」、「一次性告知」、「限時辦結」、「容缺受理」、「告知承諾」等多項要求。

政務服務綜合窗口人員包括綜合引導人員、綜合諮詢人員、綜合受理人員、綜合出件人員，政務服務綜合窗口人員實行輪崗制。政務服務綜合窗口人員應提供延時、無障礙、適老等便利化政務服務，為特殊人群提供優先服務。同時，還應及時總結服務經驗，並能夠發現、記錄未能成功受理、成功審批或群眾多次來大廳未能解決問題等有關情景，分析、查找「辦不成事」的具體原因，在改進工作不足、推進信息共享、優化審批流程和提高服務效率等方面提出意見建議。

報導說，徵求意見稿還列出綜合窗口人員的一系列服務禁忌。例如，在服務過程中，綜合窗口人員禁止用工作時間網購、炒股、打游戲、瀏覽視頻、網上聊天、撥打私人電話以及做其他與工作無關的事情等﹔禁止與服務對象發生爭吵﹔接遞文件資料時禁止出現「丟、扔、拋、甩」等行為。

服務過程中禁止使用「不清楚」、「急什麼，沒看我正忙著嗎」、「怎麼不說清楚」、「我不是說過了嗎」、「有牌子，自己看清楚了再來」、「你看不懂漢字嗎」以及其他有損窗口形象的用語。

據報導，對綜合窗口人員的政務服務全過程應進行實時監督。公眾參與政務服「好差評」、現場巡查、服務對象監督、滿意度調查、電子監察等監督方式，都可以納入監督考核結果。監督情況應通過「表揚台」「曝光台」等形式反饋。