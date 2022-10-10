夸父一號 1星飾5角 24小時不間斷觀測

「夸父一號」衛星。此為示意圖。(取材自央視）

中國綜合性太陽探測專用衛星「夸父一號」9日在酒泉衛星發射中心發射升空，開啟對太陽的探測之旅。新華社報導，「夸父一號」衛星首席科學家、中科院紫金山天文台研究員甘為群揭開「夸父一號」的五重「身分」。

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1.空間「預警員」

「夸父一號」核心科學目標是「一磁兩暴」，甘為群指出，這樣的設計，既為更深入地研究太陽的核心物理現象，也為了給人類當好「預警員」，為影響人類航天、導航等高科技活動的空間災害性天氣預報提供支持。

2.磁場「偵察家」

磁場被稱為太陽物理中的「第一觀測量」，大部分的太陽活動直接受太陽磁場的支配。「在太陽爆發時，『夸父一號』上搭載的全日面矢量磁像儀，每18分鐘就可以對全日面磁場進行一次高精度成像，有助於完整、準確地記錄下太陽磁場的變化，進而偵察、破解太陽能量釋放的一系列奧祕。」

3.觀察「多面手」

要看清太陽的「真面目」，需要借助不同波段的望遠鏡。「夸父一號」就是一個觀察太陽的多面手，它搭載的萊曼阿爾法太陽望遠鏡和太陽硬X射線成像儀，可以從紫外線、可見光和X射線波段觀測太陽。

4.科研「工作狂」

「夸父一號」飛行在約720公里高的太陽同步晨昏軌道上的，全年有96%以上的時間處於工作狀態，絕大部分時間可以24小時不間斷對日觀測。

5.數據量「大師」

「夸父一號」總重約859公斤，在太陽探測衛星中體型「中等」，但它是個吞吐數據的「大胃王」。每天將積累和回傳約500GB數據，相當於向地球發送幾萬幅太陽的「高清大圖」。