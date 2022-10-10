中研發mRNA疫苗 已在印尼開始量產

沃森生物與艾博生物共同研製的mRNA新冠疫苗（ARCoV）去年在上交會亮相。（取材自人民圖片網）

中國研發的mRNA疫苗 ARCoV日前在印尼 獲得緊急使用許可，7日開始在當地生產，但這款疫苗在中國仍停留在臨床試驗階段。

財新網報導，ARCoV由中國軍科院軍事醫學 研究院、艾博生物和沃森生物共同研發。9月30日在印尼獲得緊急使用許可，成為全球第三款上市的新冠mRNA疫苗。艾博生物首席執行官英博表示，此次印尼率先批准此疫苗，與該疫苗三期臨床試驗在印尼展開有關。

報導指出，ARCoV於2020年6月在中國正式獲批進入臨床，是中國國內首個取得臨床批件的新冠mRNA疫苗。去年11月公司方面透露，其三期試驗在墨西哥、印尼、菲律賓、尼泊爾、中國雲南和廣西同步展開，但在中國的進度仍停留在三期臨床試驗階段，核心數據尚未公開。

報導說，目前ARCoV僅完整發布了兩項I期臨床試驗數據，在安全性方面引發較大爭議。今年1月發布的數據顯示，在15ug組，有70%志願者出現注射部位疼痛，90%出現發燒；在25ug組，全部志願者在接種後都出現發燒。發燒比例明顯偏高。

今年5月公布的一項數據則顯示，ARCoV作為加強針產生的中和抗體，對原始病毒株、Delta變異株和Omicron變異株分別是全部使用滅活疫苗的3.8、6.5和4.4倍。未報告嚴重不良反應，但發燒比率達33.5%，明顯高於滅活疫苗組的4%。

中國目前尚未批准使用任何一款mRNA疫苗。今年7月，中國疾病預防控制中心病毒病所發起一項臨床試驗，評估不同技術路線加強免疫的安全性及有效性，入圍試驗疫苗包括艾博mRNA疫苗、石藥集團mRNA疫苗等，但試驗仍在進行。