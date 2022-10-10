「1人購房全家幫」 中逾30城實行
為挽救樓市，中國越來越多城市推出公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金協助購房者支付房款或者償還房貸，即「一人購房全家幫」。
據澎湃新聞報導，據不完全統計，今年以來，中國已有超過30個城市發布公積金貸款新政，多地在政策中提到，子女購房可提取父母公積金，實行「一人購房全家幫」。
包括湖南邵陽、廣東潮州、河北秦皇島、廣東珠海、江西贛州、河北滄州、安徽池州、雲南楚雄、河北唐山、湖北咸寧、福建泉州、天津、安徽馬鞍山、廣東深圳、海南、河南信陽、寧夏吳忠市、浙江湖州、江蘇連雲港、浙江台州、甘肅定西、四川遂寧、安徽滁州、廣東汕尾、寧夏銀川、四川資陽、四川綿陽、遼寧瀋陽、浙江紹興、山東聊城等。
以四川綿陽為例，9月28日，綿陽市發布「關於印發進一步促進綿陽市房地產市場平穩健康發展若干措施的通知」，「通知」提出，施行家庭住房公積金使用代際互助，即「一人購房全家幫」。本措施執行之日起至2023年6月30日，綿陽市正常繳存住房公積金的繳存職工，在綿陽市轄區內新購自住住房，可提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用於支付購房首付款和償還住房公積金貸款。
遼寧省瀋陽市政府新聞辦公室也於9月29日召開了「瀋陽市階段性支持職工家庭互助提取公積金政策發布會」。會上提到，瀋陽住房公積金管理中心決定階段性調整住房公積金提取政策，支持職工家庭互助購房。
諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，這類政策的推出主要是由於當前中國樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反覆，導致房地產交易市場走弱，各城因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，從需求端修復居民購買力，助力居民購房情緒的提振，為中國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。
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