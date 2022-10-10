「1人購房全家幫」 中逾30城實行

今年以來，中國已有超過30個城市發佈「一人購房全家幫」新政。圖為福建泉州的新建樓盤。（取材自百度百家號）

為挽救樓市，中國越來越多城市推出公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金協助購房者支付房款或者償還房貸，即「一人購房全家幫」。

據澎湃新聞報導，據不完全統計，今年以來，中國已有超過30個城市發布公積金貸款 新政，多地在政策中提到，子女購房可提取父母公積金，實行「一人購房全家幫」。

包括湖南邵陽、廣東潮州、河北秦皇島、廣東珠海、江西贛州、河北滄州、安徽池州、雲南楚雄、河北唐山、湖北咸寧、福建泉州、天津、安徽馬鞍山、廣東深圳、海南、河南 信陽、寧夏吳忠市、浙江湖州、江蘇連雲港、浙江台州、甘肅定西、四川遂寧、安徽滁州、廣東汕尾、寧夏銀川、四川資陽、四川綿陽、遼寧瀋陽、浙江紹興、山東聊城等。

以四川綿陽為例，9月28日，綿陽市發布「關於印發進一步促進綿陽市房地產 市場平穩健康發展若干措施的通知」，「通知」提出，施行家庭住房公積金使用代際互助，即「一人購房全家幫」。本措施執行之日起至2023年6月30日，綿陽市正常繳存住房公積金的繳存職工，在綿陽市轄區內新購自住住房，可提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用於支付購房首付款和償還住房公積金貸款。

遼寧省瀋陽市政府新聞辦公室也於9月29日召開了「瀋陽市階段性支持職工家庭互助提取公積金政策發布會」。會上提到，瀋陽住房公積金管理中心決定階段性調整住房公積金提取政策，支持職工家庭互助購房。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，這類政策的推出主要是由於當前中國樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反覆，導致房地產交易市場走弱，各城因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，從需求端修復居民購買力，助力居民購房情緒的提振，為中國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。