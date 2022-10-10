夸父1號升空逐日 實現3首次 破天荒以「一磁兩暴」為研究目標

中國成功發射「夸父一號」。（中新社）

10月9日7時43分，長征二號丁型運載火箭在酒泉衛星發射中心升空，成功發射先進天基太陽天文台「夸父一號」。據介紹，「夸父一號」以「一磁兩暴」為科學目標，將詳細記錄第25個太陽活動周的「太陽風暴 」。觀測數據和數據分析軟件將實時對外開放，讓全球的太陽物理學家都有機會使用。

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據介紹，「夸父一號」以「一磁兩暴」為科學目標，將利用太陽活動第25周峰年的契機，詳細記錄第25個太陽活動周的「太陽風暴」，對太陽上兩類最劇烈的爆發現象──太陽耀斑和日冕物質拋射，以及全日面矢量磁場開展同時觀測。研究「一磁」即太陽磁場，「兩暴」即耀斑和日冕物質拋射的形成、相互作用及彼此關聯。

香港 大公报報導，「夸父一號」衛星首席科學家、中科院紫金山天文台甘為群研究員表示，「夸父一號」實現「三個國際首次」─國際上首次以「一磁兩暴」作為衛星的科學目標並且配置相應的載荷組合；國際上首次在一顆近地衛星平台上，對全日面矢量磁場、太陽耀斑非熱輻射成像、日冕物質拋射的日面形成和近日冕傳播同時進行觀測；國際上首次在萊曼阿爾法譜線波段實現全日面和近日冕無縫同時成像觀測。

甘為群表示，預期「夸父一號」交付用戶後，每天可觀測到大概500GB的數據量，通過地面支撐系統和科學應用系統處理後向全球開放，數據共享，供科學家進行太陽物理學研究。「這相當於向地球發送幾萬幅太陽的『高清大圖』。」衛星科學應用系統副總師黃宇說，這在全球的太陽探測衛星中屬於「第一梯隊」。

香港文匯報報導，美國2018年曾發射「帕克號」太陽探測衛星，中國2021年曾發射太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」，此次中國「夸父一號」亦發射入軌。甘為群表示，「夸父一號」和「帕克號」科學目標不一樣，兩者是互補關係；「羲和號」是一顆科學試驗衛星，而「夸父一號」則是專門為太陽觀測研製的空間科學衛星。

甘為群表示，「帕克號」衛星是美國主導的飛到太陽附近進行觀測的衛星，它的軌道是個大的橢圓，最近的近日點可達到10個太陽半徑左右，這意味著它受到太陽的熱是非常強的，不可能面對太陽來進行觀測，只能在前面加上厚厚的防熱罩，只能探測到太陽附近粒子、磁場這些環境，不能直接看太陽。「夸父一號」是直接看太陽，是用遙測遙感的手段觀測太陽，對太陽進行成像。「所以說它們是互補關係，『帕克號』當然是非常先進的，但『帕克號』和『夸父一號』的科學目標不一樣。」甘為群說。