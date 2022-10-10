疫情升溫 上海81校停課 呼和浩特不進不出

呼和浩特宣布全城「不進不出」，圖為民眾接受核酸檢測。(中通社)

中國十一連假後，各地疫情 增多，當中上海疫情有復發之勢，上海至少81間學校被通知師生暫不入校，上海迪士尼樂園即日起縮減或暫停部分花車遊行 表演；另外，內蒙古呼和浩特新一輪疫情累計本土感染者逾2800例，呼市最新通報，全城「不進不出」。

上海市衛健委9日通報8日新增本土確診2例、本土無症狀感染19例。上海市閔行區多家學校被判定有密接者足跡，實體課暫停，涉及學校累計達81間。十一長假期間跨省、跨市人員移動頻繁，官方通報，大多數病例與外省疫情溢入有關，其中涉及由新疆返滬。

通報稱，所有來滬、返滬人員抵滬前須詳細填報資料，抵滬按規做好「落地檢」，24小時內就近執行核酸檢測。

上海衛健委表示，「初篩陽性、混管陽性人員」、「確診病例、無症狀感染者、疑似病例」、「密切接觸者、密接的密接」、「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」及「有高中風 險區旅居史的外溢人員」等五類人員會被賦予紅碼。

上海迪士尼度假區官網宣布，由於部分員工需要配合疫情防控要求，即日起暫時或減少部分遊客體驗，唐老鴨萬聖夜遊行及部分景點和現場娛樂演出暫停、米奇童話專列（日間花車遊行）以縮減版形式呈現，樂園仍向遊客開放、正常營運。

另外，在內蒙古呼和浩特市連日來每日新增四丶五百例，鑑於當前疫情的嚴峻性，呼市宣布自11日起另外，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入，所有需途經呼市的車輛請繞行，而居住在呼和浩特的居民暫緩返回呼市。所有貨車及司乘人員入呼後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

而在即將召開中共20大的北京市，8日新增本土8例，9日新增本土11例，其中，隔離觀察人員9例、社會面篩查人員2例。

另外，新疆日報報導，烏魯木齊市9日新增本土確診病例240例，其中無症狀感染者220例。