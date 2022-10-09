中國海運費續降，有企業稱貨量增三成。圖為山東日照港。（新華社）

多位國際貨運代理人表示，海運價格持續下跌，相比今年7月，近期歐洲基本港、美東航線 運價下降四成左右；美西航線相比7月運價下降了近七成，此前美西航線7月中旬一個40英呎貨櫃（FEU）運價7,000美元左右，相比年初已直接腰斬。

澎湃新聞報導，運價持續降溫也不只存在於熱門航線，多位貨代表示，現在整櫃市場都面臨缺貨，整體運價基本都在下降，以前是一箱難求、一艙難求，現在是箱子、艙位都不缺了，但也沒有到一貨難求那麼誇張的地步。

從一站式國際物流線上服務平台「運去哪」交易情況顯示，7月以後海運價格開始震盪下行，去年物流成本約占商品價格的30%，今年部分海運空運幹線的物流成本幾乎下降3/4。

一位義烏的跨境電商負責人透露，目前該公司的海運成本較去年同期下降近三成，而貨量相比去年同期也提高三成，國外需求放緩、海運價格下降，對義烏的大型外貿公司影響並不是特別大，平台型的外貿公司很早做了線上準備，由於疫情 國外客戶過不來，只能通過外貿公司找貨，且大型外貿公司有規模經濟優勢，客戶積累優勢，資金抵禦優勢。

一位業內人士表示，去年海運費高峰導致很多貨代公司簽訂了高價位的訂艙合約，現在為了履約，即使價格跌破成本也要不斷攬貨，正常情況下都是即期合同，但是去年情況極端，很多貨代為了保證倉位簽訂的是高價合同。

關於航運市場今年下半年的展望，中遠海控副總經理陳帥曾表示，後續市場或將呈現旺季不旺、淡季不淡的景象。通常來講，每年7-9月屬集運行業的傳統旺季，但今年的旺季跡象不十分明顯，這與前期部分有效運力回歸市場有關。但中遠海控認為現階段需求正處於今年的相對低點，後續預計將有所上升。根據中遠海控對市場的前期了解，客戶目前已在逐步去庫存，隨著消費者的消費信心逐步恢復，預計今年第4季市場需求將有望提升，這將有利於進一步改善市場整體的供求關係。