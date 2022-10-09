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十一長假後上海突增病例 81校停課 為新疆疫情外溢

記者陳言喬／即時報導
十一長假後，鐵路上海虹橋站加強對返滬回滬旅客加強防疫信息核驗。（中通社）
十一長假後，鐵路上海虹橋站加強對返滬回滬旅客加強防疫信息核驗。（中通社）

中國十一連假後，各地疫情增多，當中上海疫情有復發之勢，上海至少有81間學校被通知師生暫不入校，上海迪士尼樂園即日起縮減或暫停部分花車遊行表演。

上海市衛健委9日通報，8日新增本土確診病例2例、本土無症狀感染者19例。十一長假期間跨省、跨市人員移動頻繁，官方通報，上海市目前大多數病例與外省疫情溢入有關，其中涉及由新疆返滬。

通報稱，所有來滬、返滬人員抵滬前必須詳細填報訊息，抵滬按規做好「落地檢」，24小時內就近執行核酸檢測。

上海衛健委表示，「初篩陽性、混管陽性人員」、「確診病例、無症狀感染者、疑似病例」、「密切接觸者、密接的密接」、「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」、「有高中風險區旅居史的外溢人員」等5類人員會被賦予紅碼。

隨申碼被賦予紅碼的密接者，將採取「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，居家健康監測期間不外出；次密接者採7天居家隔離醫學觀察，每天做好體溫和症狀監測，按照要求進行核酸檢測。

上海市閔行區多家學校被判定有密接者足跡，實體課暫停，涉及學校累計達81間。

上海迪士尼樂園也因防控調整演出事項，上海迪士尼度假區官網宣佈，由於部分員工需要配合疫情防控要求，即日起暫時或減少部分遊客體驗，唐老鴨萬聖夜遊行及部分景點和現場娛樂演出暫停、米奇童話專列（日間花車遊行）以縮減版形式呈現，樂園仍向遊客開放、正常營運。

十一長假後，鐵路上海虹橋站加強對返滬回滬旅客加強防疫信息核驗。（中通社）
十一長假後，鐵路上海虹橋站加強對返滬回滬旅客加強防疫信息核驗。（中通社）

疫情 遊行 醫學

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