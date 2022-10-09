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23省區市一秒入深秋 大家忙什麼？不少人回答「我在翻秋褲」

中國新聞組／北京1日0電
中國秋褲預警地圖登場，有超過二分之一國土急需秋褲護體。（取材自中國天氣網）
中國秋褲預警地圖登場，有超過二分之一國土急需秋褲護體。（取材自中國天氣網）

一秒入深秋，若問十一長假後第一天有多冷？不少人回答「我在翻秋褲」。8日至10日冷空氣接踵開工，將給中國中東部多地帶來大風降溫沙塵雨雪，據統計，包括四川、山西等至少7個省市，晝夜溫差將超過15℃。中國天氣網貼心的推出秋褲預警地圖，提醒哪些地方急需秋褲護體。

來源：YouTube

紅星新聞報導，預計西北地區東部、華北、東北地區南部、黃淮、江淮以及華南中北部、雲貴高原等地氣溫將下降4~8℃，局地降溫達12~14℃。

據悉，目前最低氣溫0℃線已位移至陝西北部、山西北部、北京北部至東北地區西部一帶；與上次寒潮過程相比，最低氣溫0℃線西段位置更偏南。

隨著氣溫驟降，中國天氣網氣象分析師王偉躍逗趣地說：「我國至少23省區市的居民急需把秋褲等禦寒衣物速速『解封』。」他指出，此次冷空氣過程降溫幅度大、影響範圍廣，不少地方甚至能提前感受到立冬節氣的寒冷和涼意。

據中國天氣網繪製的「全國秋褲預警地圖」，10月9日內蒙古中部、河北西北部、青藏高原北部、青海南部等地氣溫低迷，一些地方最低氣溫甚至跌破冰點，一條秋褲或許還不夠，市民甚至需套上棉褲或毛褲才能應對。

到了10月11日，南北方多地也同樣會迎來近期最冷清晨，最低氣溫將大面積刷新下半年來新低，長江以北大部地區秋褲已完全「解封」。同時，在長江中下游一帶，也將寒風四起，南方更多城市也將加入「秋褲」行列。

10日，隨著冷空氣「大軍」快速南下，北方多地最低氣溫將紛紛創入秋來新低，秋褲「占領的地盤」將繼續擴大，秋褲分割線會向南推進到江蘇、安徽、湖北南部到川西高原一帶。其中寧夏、甘肅、山西最低氣溫將首次降至0℃甚至更低，北京最低氣溫將降至3℃，歷史同期少見的冷，都急需「秋褲」護體；另外在貴州、安徽、湖北、江蘇、浙江北部等地也將受到冷空氣的影響，最低氣溫或跌破10℃，為今年立秋後首次。

到了11日，南北方多地會迎來近期最冷清晨，最低氣溫將大面積刷新下半年來新低，長江以北大部地區秋褲已完全「解封」。同時，長江中下游一帶寒風四起，也將加入「秋褲」的行列。在華南，短褲換單褲的區域也將增多，南嶺以北地區基本「衣不露腿」，在福建也只有西南部沿海一帶地區可以瀟灑穿短褲。

中國秋褲預警地圖登場，有超過二分之一國土急需秋褲護體。（取材自中國天氣網）
中國秋褲預警地圖登場，有超過二分之一國土急需秋褲護體。（取材自中國天氣網）

北京 甘肅 分析師

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