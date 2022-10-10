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浙江發現全球新物種「白蓋雞油菌」 網歪樓：好不好吃？

中國新聞組／北京10日電
近日國際期刊一篇論文記載，浙江發現白蓋雞油菌全球新物種。（取材自微博）
近日國際期刊一篇論文記載，浙江發現白蓋雞油菌全球新物種。（取材自微博）

國際期刊近日一篇論文中，刊載了一種全球新物種「白蓋雞油菌」，這種菌由浙江大學生命科學學院食用菌研究所林文飛在天目山發現，消息發布後的評論區網友出奇的一致，都問好吃嗎?

央視新聞報導，「白蓋雞油菌」菌蓋表面光滑，稍微油膩，顏色為奶油白色至灰白色；肉質堅實；氣味不明顯。新物種的發現，對於生態保護和生物進化研究，具有十分重要的理論價值和現實意義。

據報導，白蓋雞油菌擔子果非常小至小型。菌蓋表面光滑，稍微油膩，奶油白色至灰白色，中部凹陷，邊緣不規則強烈彎曲，呈波浪狀；菌肉黃白色，且受傷不會變色。菌柄近圓柱形，幼時菌柄實心，老後逐漸變為空心，且菌柄基部較為彎曲；表面乾燥，黃白色至淺奶油色；菌肉堅實且肉質，黃白色。氣味不明顯。菌蓋表皮平伏型，由相互交織的絲狀菌絲組成。白蓋雞油菌單生、散生或群生於以錐屬為主的森林中。

評論區很多網友變「吃貨」，有網友回應，「雲南人看到了肉質堅實」、「好吃嗎」、「我還以為是新菜品」、「它的名字聽起來和白切雞一樣好吃欸」。

但也有網友示警，「紅傘傘白桿桿，吃完就要躺板板」，認真提醒大家，在科研結果沒公布前，一定不要吃。

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