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辣妹巨乳熱舞「椰樹」直播帶貨打擦邊球 被平台秒掐

中國新聞組／綜合報導
「椰樹集團」四個大字占據直播間屏幕上方，4個女主播在淺藍色的背景前直播帶貨，還有舞蹈表演。（取材自抖音）
「椰樹集團」四個大字占據直播間屏幕上方，4個女主播在淺藍色的背景前直播帶貨，還有舞蹈表演。（取材自抖音）

把低俗廣告當作「宣傳風格」的中國知名椰汁品牌「椰樹集團」，試水抖音直播，沒想到預告片一上來就是若干大胸美女熱舞，加上該集團屢次被平台「秒掐」的翻車事故，又一次引來網絡熱議。

紅星新聞報導，10月8日「椰樹集團」按預告在晚上8時直播，瞬間湧入5萬多人，但穿黑色短褲秀出大長腿的美女們，才熱舞幾分鐘，即刻被平台掐斷，十分鐘後其嘗試恢復，但播了五分鐘再次被掐斷。

相關抖音直播視頻顯示，椰樹集團直播間背景較為簡單，「椰樹集團」四個大字占據了屏幕上方位置，4位女主播在淺藍色的背景前進行直播帶貨，還有舞蹈才藝表演。

海南椰樹集團抖音官方帳號進軍直播帶貨，但直播間風格卻引起爭議。（取材自抖音）
海南椰樹集團抖音官方帳號進軍直播帶貨，但直播間風格卻引起爭議。（取材自抖音）

目前椰樹集團抖音帳號有6.9萬粉絲，直播間累計觀看人次有33.42萬。儘管直播帶貨成績不算火爆，但椰樹集團直播間的風格引起不少討論，有網友評價稱是「土味」和「博眼球」。

有網友評論稱，椰樹集團的營銷有打擦邊球的嫌疑：「一直行走在擦邊最前線」、「將擦邊進行到底」。還有網友表示，「這就是椰樹集團一貫的風格」、「還是熟悉的配方」。

海南椰樹集團曾申請「國宴飲料」商標被拒，此前因低俗招聘廣告挨批；圖為椰樹牌椰汁的...
海南椰樹集團曾申請「國宴飲料」商標被拒，此前因低俗招聘廣告挨批；圖為椰樹牌椰汁的外包裝。（取材自微博）

早在2009年，椰樹集團就因在海口市公交車上印有「老婆喜歡老公喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告字眼，被當地工商部門認定其為違規發布，責令立即停止並處以1000元人民幣的罰款。

據界面新聞報導，在2016年，椰樹集團推出過火山岩礦泉水「胸模瓶」的設計，引發不小爭議。2019年，椰樹椰汁直接在新包裝上印上「大胸美女」，文案也直接主打為「豐胸神器」，椰樹集團被當地市場監督管理部門罰款20萬元人民幣。

來源：Hair Care Specialist

抖音

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