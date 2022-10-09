上海疫情反彈 多間學校停課 迪士尼樂園遊行喊卡

中國20大前夕，各地升級防疫。上海長寧區這兩天發現七例無症狀感染者，部分區域又圍起鐵欄，禁止人員進出。（Getty Images）

上海市新冠肺炎（COVID-19）疫情 在十一長假後浮現，本土病例增多，民眾陸續收到防疫「紅碼」，被要求隔離監測；多間學校暫停實體課，上海迪士尼樂園即日起縮減或暫停部分花車遊行 表演。

上海市衛健委9日通報，8日單日新增COVID-19本土確診病例2例、本土無症狀感染者19例；新增境外移入確診病例1例、境外移入無症狀感染者19例，皆在閉環管控中發現。

十一長假期間跨省、跨市人員移動頻繁，官方強調，上海市目前大多數病例與外省疫情溢入有關，其中涉及由新疆返滬；所有來滬、返滬人員抵滬前必須詳細填報訊息，抵滬按規做好「落地檢」，24小時內就近執行核酸檢測。

配合清零總方針，面對零星確診個案仍要「用牛刀」，多名民眾因為被匡列為密切接觸者或次密接者，使其攸關能否搭乘大眾交通運輸工具、進入公共場所的隨申碼由綠碼轉為紅碼。

官方說明，「初篩陽性、混管陽性人員」、「確診病例、無症狀感染者、疑似病例」、「密切接觸者、密接的密接」、「正在實施集中或居家隔離醫學 觀察的入境人員」、「有高中風險區旅居史的外溢人員」等5類人員會被賦予紅碼。

隨申碼被賦予紅碼的密接者，將採取「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，居家健康監測期間不外出；次密接者採7天居家隔離醫學觀察，每天做好體溫和症狀監測，按照要求進行核酸檢測。

上海市閔行區多家學校被判定有密接者足跡，實體課暫停。疫情防控工作領導小組辦公室在對外公文中直接揭露學生姓名和交代後續醫療處置，要求密接者集中隔離、次密接者落實7天居家隔離，涉及學校累計達81間。

面對人員動輒被封控管理，上海迪士尼花車遊行缺表演者也喊卡。

上海迪士尼度假區官網宣布，由於部分員工需要配合疫情防控要求，即日起暫時或減少部分遊客體驗，唐老鴨萬聖夜遊行及部分景點和現場娛樂演出暫停、米奇童話專列（日間花車遊行）以縮減版形式呈現，樂園仍向遊客開放、正常營運。