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反導攔截畫面首曝 中國防禦天盾具實戰力？

中國新聞組／北京9日電
陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞首次披露。（視頻截圖）
陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞首次披露。（視頻截圖）

被不少中國媒體稱「過於先進、不宜展示」的畫面來了，央視7日首次披露有「防禦天盾」之稱的攔截導彈直飛大氣層外，摧毀模擬來襲導彈，中國國防部稱試驗達到預期目的；專家認為，這顯示中國已具備可靠的陸基中段反導能力，並且已達到可實戰應用的水平；更有研究員指出，「這是大國博弈的重要籌碼」。

來源：YouTube

陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞...
陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞首次披露。（視頻截圖）

大公報報導，中國軍事專家宋忠平指出，披露此畫面，表明中國在陸基中段反導攔截中的技術成熟可靠，不僅可以攔截中程彈道導彈，更可以有助於攔截遠程和洲際彈道導彈，對某些妄圖在中國周邊布置導彈的霸權國家形成戰略威懾。

文匯報報導，陸基中段導彈防禦系統的系統組成龐雜，技術難度極高。世界上具有開發中段反導攔截技術能力的只有中國和美國，日本雖然也進行過試驗，但據稱都沒有成功。

陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞...
陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞首次披露。（視頻截圖）

有網友評論稱，適當地提高某些「過於先進、不便展示」的透明度，可以起到遏制戰爭衝動的作用。中國的矛和盾都要做到令對手膽寒，讓他們知道平時和和氣氣的中國最好不要惹，惹了中國，中國絕對有能力讓你吃不了兜著走。

陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞...
陸基中段反導攔截試驗畫面，從雷達發現目標、目標識別完成到攔截彈飛行正常，央視新聞首次披露。（視頻截圖）

香港01報導，中國西北某基地研究員陳德明表示，「反導是戰略防禦的核心能力、大國博弈的重要籌碼，有和沒有是完全不一樣的。」

中國解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」也發文稱，「記者從國防部獲悉，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的」。

中國反導技術3段 資料來源：大公報
中國反導技術3段 資料來源：大公報

環球時報旗下的微信公眾號「樞密院十號」介紹稱，反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。彈道導彈的飛行過程分為三個階段，第一個階段是初段，或者叫上升段，從導彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

據報導，文章最後稱，中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。

據了解，6月19日晚上，國防部宣布在中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的。強調這一試驗是防禦性的，不針對任何國家，隨後發布試驗現場天空照片，可見有絢麗色彩的火箭雲高懸夜空，甚為壯觀。

中國6次對外公布反導攔截試驗 資料來源：大公報
中國6次對外公布反導攔截試驗 資料來源：大公報

國防部 微信 解放軍

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