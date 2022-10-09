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華為監事會副主席丁耘去世 傳因長跑心梗

記者葉文義／綜合報導
華為監事會副主席丁耘7日因突發疾病去世，年僅53歲。(取材自華為官網)
華為監事會副主席丁耘7日因突發疾病去世，年僅53歲。(取材自華為官網)

華為監事會副主席丁耘7日凌晨因突發疾病去世，年僅53歲。華為公司7日晚間在其員工社群「華為心聲社區」官網發布訃告說：「我們懷著沉痛的心情通知，公司監事會副主席丁耘先生因突發疾病，於2022年10月7日凌晨不幸去世，享年53歲（1969 ~2022）。」

關於丁耘去世的具體原因，很多網友都非常關心。華友會會長俞渭華在朋友圈發了「紀念丁耘」的悼念文字，稱去世原因是因為丁耘連續跑了28公里導致的心肌梗塞發作。

公開資料顯示，丁耘出生於1969年，畢業於東南大學，擁有碩士學位。1996年加入華為，歷任公司產品線總裁、全球解決方案銷售部總裁、全球Marketing（市場）總裁、產品與解決方案總裁、運營商BG（事業群）總裁等。

從組織架構來看，華為目前分為運營商、企業、消費者三大板塊。今年4月，華為發生工商變更，董事丁耘調整為監事。丁耘執掌華為運營商BG和企業BG兩大B端業務，是華為核心高管之一。

丁耘也是中國通信行業的知名人物。在多份通信行業榜單中，丁耘曾與中國移動董事長楊杰、中國電信董事長柯瑞文和共同入選全球電信業最具影響力人物。

今年9月，丁耘在華為全聯接大會2022上發布公開演講，為企業數位化轉型提出華為的解決方案，這亦是他最後一次公開露面。

目前，華為心聲社區官網已變為黑白色介面。超過7000名員工在訃告下留言，表示對這一消息的震驚與對其本人的哀悼。多位員工說，丁耘離世是華為及中國通信界的重大損失。

華為 社群 柯瑞

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