新疆為滯留遊客「安置就業」? 網炸鍋嗆一句話

烏魯木齊市的志願者早前為居家隔離中的民眾配送物資。（取材自天山網）

新疆疫情 突增，當局6日舉行疫情防控新聞發布會稱，為滯留旅客收集就業 意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，協助滯留旅客就業，網友炸了鍋，紛喊「我要回家，我不是來打工的」。新疆當局9日凌晨發文澄清，稱這是部分網媒標題曲解原意，導致網友誤讀。

新疆烏魯木齊市新聞辦公室6日召開疫情防控新聞發布會。烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍通報鐵路烏魯木齊站滯留旅客安置情況。他說，根據防止疫情外溢相關要求，4日起離烏列車及客車全面停運，部分旅客滯留烏魯木齊站。截止6日，烏魯木齊站滯留旅客86人，主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。

丁志軍當時表示，滯留旅客80%為外地務工人員，為安置好滯留旅客，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）立即啟動應急保障機制，針對滯留旅客中的外地務工人員，根據群眾需求，組織人員收集就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。

消息一出，引發網友炸鍋：「這是在抓壯丁啊？」、「別人來探親的，你要給別人介紹工作，別人只是想回家而已！」

面對外界的質疑，「網信新疆」9日凌晨發文澄清表示，近日，有部分網路媒體帳號「竄改」天山網文章標題發布「滯留旅客可考慮留疆就業」、「滯留旅客可在當地就業」資訊，曲解原意，引發網友誤讀，請廣大網友不誤讀、不誤解，正確理性看待此事。

網友對此提出質疑，「所以誤讀啥了，不就是這個意思嗎？」、「別槓了，人都說了，是『針對滯留旅客中的外地務工人員』，並不是所有滯留旅客，這樣說沒毛病，本來就是去務工的，所以才會說是務工人員和用工企業雙向奔赴」。

還有網友認為，「幫助那些本來就是過去務工的人員就業，被扭曲成了讓所有滯留旅客原地就業，借此帶反對防疫的節奏罷了，來來去去還是那一套」、「大部分人根本沒誤讀，領導認為你誤讀了，更可笑的是，一部分人站在領導的立場上幫領導來解釋。」

更有網友提出，「要真有合適的工作還真行。不過有錢出去旅遊的大部分都是有穩定工作的。倒是可以單獨做點宣傳，把新疆產業說明一下，讓別地區的失業人員看看。」