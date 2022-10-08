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劉強東同框初戀女友 網：比奶茶妹更像夫妻

中國新聞組／北京9日電
劉強東(右)、龔小京罕見同框，網傳雙方是彼此初戀。（取材自微博「前創影視」)
劉強東(右)、龔小京罕見同框，網傳雙方是彼此初戀。（取材自微博「前創影視」)

知名企業家、京東創始人劉強東在美國被控性侵案和解收場後，劉強東與網傳的初戀女友龔小京8日同框畫面引起網友關注。兩人已分手多年，擁有各自嶄新而精采的人生，此番同框，有網友稱「比奶茶妹更像夫妻」。

蓋飯娛樂報導，從畫面來看，劉強東和龔小京正站在一間裝修華麗的房間內合影。兩人雖然曾有過一段親密的感情經歷，但如今再見面，也只是普通的同事好友，在合影時都懂得舉止避嫌，男方插兜，女方雙手放前，中間隔著距離。

當天，劉強東身穿筆挺的西裝，打著領帶，雖然臉上早已有了歲月蒼老的痕跡，但勝在精神抖擻，看上去器宇軒昂。

龔小京身穿一身豆沙粉裙裝，胸前戴著閃閃發光的細鏈，她臉上化著淡妝，長髮微捲，整個人知性優雅，落落大方。

對於這種前任多年後再相逢的畫面，一貫都是八卦的吃瓜群眾愛看的場面。翻看評論區，不少人都表示兩人年齡相仿，看上去比奶茶妹妹更有夫妻相。還有一些人調侃劉強東和龔小京站在一起看上去，就沒有那麼違和、顯老了。

據悉，劉強東的前任龔小京也不是一個「普通人」，她畢業於中國人民大學，並於1998年和劉強東一同創業，如今擔任副總裁一職。

網傳兩人當年分手，也是因為事業發展初期，劉強東沒錢沒背景，女方家裡覺得他配不上龔小京，而強制分手。

如今時過境遷，兩人從相愛的情侶變成了職場上共同奮鬥的同事，劉強東也改變了自己農村出身的命運，一躍成為知名企業家，和奶茶妹妹章澤天組建了幸福的家庭。

2015年，章澤天與劉強東結婚，婚後育有一個活潑可愛的女兒。章澤天外形亮眼，學識淵博，劉強東對其十分寵愛，不僅對她出手闊綽，還帶其一同進入商界發展事業。

直到2018年，劉強東因涉嫌性侵在美國被逮捕，兩人的婚姻現狀遭到了威脅。

不過章澤天並沒有選擇離婚，而是默默撫養女兒，守護家庭，還時常曬出自己生活愜意幸福的畫面。

就在上個月，還有網友在美國偶遇章澤天和劉強東一同外出的畫面，章澤天身懷二胎，肚大如籮，看上去孕態滿滿，劉強東則全程照顧愛妻，畫面溫馨。

章澤天 奶茶妹 性侵

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