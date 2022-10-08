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新疆為滯留旅客「安置就業」 網友炸鍋 官方稱是誤讀

記者陳言喬／即時報導
新疆疫情持續延燒，圖為烏魯木齊商業場所進行常態化消殺。（中新社）
新疆疫情持續延燒，圖為烏魯木齊商業場所進行常態化消殺。（中新社）

新疆疫情突增，當局6日舉行疫情防控新聞發布會稱為滯留旅客收集就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，協助滯留旅客就業，引發網友炸鍋。新疆當局9日凌晨零時趕緊發文稱，這是部分網媒標題曲解原意導致網友誤讀。

新疆烏魯木齊市新聞辦公室10月6日召開疫情防控新聞發佈會。烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)區長丁志軍通報鐵路烏魯木齊站滯留旅客安置情況。他說，根據防止疫情外溢相關要求，10月4日起離烏列車及客車全面停運，部分旅客滯留烏魯木齊站。截止10月6日，烏魯木齊站滯留旅客86人，主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。

「雙向奔赴說」挨轟

丁志軍當時表示，滯留旅客80%為外地務工人員，為安置好滯留旅客，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）立即啟動應急保障機制，針對滯留旅客中的外地務工人員，根據群眾需求，組織人員收集就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。

消息一出引發網友炸鍋：「我要回家、不是來打工的」、「這是在抓壯丁啊？」、「來都來了，打個工再走」、「別人來探親的，你要給別人介紹工作，別人只是想回家而已」。

面對外界的質疑，「網信新疆」9日凌晨發文澄清表示，近日，有部分網路媒體帳號「篡改」天山網文章標題發布「滯留旅客可考慮留疆就業」、「滯留旅客可在當地就業」資訊，曲解原意，引發網民誤讀，請廣大網民不誤讀、不誤解，正確理性看待此事。

按，新疆官方網站天山網7日凌晨發出的這則新聞標題是「烏魯木齊經開區（頭屯河區）啟動應急保障機制，全力做好烏魯木齊站滯留旅客工作」，但多數網媒將這場新聞發布會最重要的內容─「為滯留務工人員收集就業意向、安置就業」放入了標題。

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