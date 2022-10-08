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爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

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爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

記者陳言喬／即時報導
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

中媒引述英媒報導，據知情人士稱，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印，該交易涉資2.1億英鎊（約2.3億美元），在英國新冠疫情爆發前完成。

「地產資管界」引述英媒金融時報報導指，該豪宅原由沙烏地阿拉伯王儲SultanbinAbdulaziz持有，其價值在2020年1月創下紀錄新高。

這棟豪宅原來是梯田形的四層房屋，在上世紀80年代中期被改成了現在的模樣。現如今，整棟房子高7層，共45間臥室，位於2-8A Rutland Gate，占地6萬平方英尺，堪比英超（Premier League）足球場。

宅邸裏有一個大型游泳池、一間工業規模的廚房、多部電梯和地下停車場，據稱其內部裝飾包含價值數百萬英鎊的金葉。

報導稱，購買倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅持有人為中國房地產商人張松橋，後者旗下的公司CC Land擁有倫敦摩天大樓Cheesegrater。該交易當時創下英國史上最貴的單棟住宅房產交易。

報導引述知情人士稱，實際幕後所有人是許家印。根據英國土地註冊處的文件，英屬維京群島註冊的名為Vision Perfect Global Ltd的公司從Curaçao註冊的Yunak Property Corp.購買這一超級豪宅。兩位CC Land的高層獲委任為一家英國相關公司的董事，2020年2月的記錄顯示許家印的妻丁玉梅擁有這家公司75%或以上股份。

張松橋被譽為重慶李嘉誠，和許家印同為「香港大D會」成員（成員還包括劉鑾雄、鄭裕彤、楊受成等）。據悉，2008年前後，張松橋通過劉鑾雄的關係認識了許家印。當時幾大香港富豪一起注資恒大，拯救了恒大。當時許家印公司資金差點斷鏈，不過最終他們幾個人注資5億美元救了恒大。

張松橋的中渝置地曾經是重慶最大的開發商。不過在2014年開始，張松橋的中渝置地陸續清空了內地的全部專案，主要是重慶跟成都等地方的項目。這在當時也曾經引起了巨大的爭議。

當時張松橋賣掉的全部專案，都是許家印接盤的。張松橋隨後大舉在英國投資，其中包括購置了英國著名的摩天大樓Cheesegrater。

恒大近來爆發財務危機，出現現金流斷裂、多處樓盤爛尾以及恒大汽車被指推遲預售等一系列負面消息。

恒大許家印買下英國最貴豪宅2-8a Rutland Gate。（取材自地產資管界...
恒大許家印買下英國最貴豪宅2-8a Rutland Gate。（取材自地產資管界微信）

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