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煙台海灘退潮滿布海鮮 有人狂撿30斤有人開三輪車來裝

中國新聞組／北京8日電
山東煙台在梅花颱風過境後，有多處海灘湧進大量海鮮，引不少市民前來打撈撿拾。（取材自極目新聞）
山東煙台在梅花颱風過境後，有多處海灘湧進大量海鮮，引不少市民前來打撈撿拾。（取材自極目新聞）

山東煙台近日多處海灘出現大量海鮮，吸引不少市民前來打撈撿拾，當地市民指出，海邊瀘沽蝦成堆，也有螃蟹、海參、海腸、海膽，有人狂撿30斤蝦，有人直接開來三輪車「進貨」。

來源：YouTube

極目新聞報導，連日來，煙台市牟平區、高新區多處海灘退潮後出現大量海鮮。當地市民拍攝的視頻顯示，一處海灘上遍布著蝦、海腸等，有市民正拿著桶、塑料袋撿拾。

海灘退潮後現大量海鮮，有人開來三輪車來「進貨」。(取材自齊魯晚報)
海灘退潮後現大量海鮮，有人開來三輪車來「進貨」。(取材自齊魯晚報)

家住牟平區的馮女說，6日上午9時許，她在海邊閒逛時碰巧看到，退潮後的海灘上出現了大量瀘沽蝦，她隨即找來桶開始趕海。沒多久，便撿了半桶蝦。「我撿的還算少，有人直接開三輪車過來『進貨』。」馮女說，當地流傳著「大風過後必有貨」的俗語，前兩天颳了大風，可能是將海裡的海鮮颳到岸上了，才出現了這番壯觀場景。李女也是趕海大軍中的一員，她說共撿了30斤蝦。

煙台市海洋發展和漁業局工作人員指出，海鮮可能是大風吹到岸上的，具體情況需要諮詢業務部門。 

煙台市牟平區、高新區多處海濱退潮後出現大量海鮮，瀘蛄蝦最多，也有螃蟹、海蔘、海腸...
煙台市牟平區、高新區多處海濱退潮後出現大量海鮮，瀘蛄蝦最多，也有螃蟹、海蔘、海腸、海膽。（取材自極目新聞）

另據媒體報導，海灘出現大量海鮮消息一出，隨即衝上微博熱搜，無數網友超羡慕，直呼「瞬間實現海鮮自由」，但是還是有不少人提出質疑，這算不算是動物的異常行為呢？有沒有可能是地震等災害的預兆呢？

煙台海灘退潮後現大量海鮮。(視頻截圖)
煙台海灘退潮後現大量海鮮。(視頻截圖)

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