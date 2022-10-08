「送兒上北大」 父獲邀進北大傳授做雞蛋灌餅

北京大學2022國慶校園美食文化節期間，彭師傅將雞蛋灌餅的技術，傳授給食堂工作人員。（取材自大河報）

今年8月底，河南省信陽市羅山縣一家雞蛋 灌餅店彭姓店主的兒子，被北京 大學工學院錄取，當時，彭爸在自家雞蛋灌餅店門口掛出橫幅 「送兒子去北大，店鋪歇業，喜糖自取」， 引發了不少網友關注。近日， 彭爸再次來到北大， 這次，他是受邀參加北京大學2022國慶校園美食 文化節，化身為彭師傅，將家鄉美食--雞蛋灌餅， 帶到了北大農園食堂。

「送兒子上北大，店鋪歇業，喜糖自取」，當初彭爸爸在自家雞蛋灌餅店門口，掛出的橫幅。（取材自深圳晚報）

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綜合媒體報導，彭爸上回到北大，因疫情關係無法進入校園，9月下旬他應邀參加北京大學2022國慶校園美食文化節活動，終於進入校園。彭爸說， 這是他第一次進北大校園，自己很激動， 「這也算是沾了兒子的光， 還有我兒子的同學專程到這買灌餅， 和我合影」。但由於每天都有人排隊，兒子未能在北大食堂裡吃到自己所做的雞蛋灌餅。

北京大學裡美味的雞蛋灌餅。(視頻截圖)

彭爸說：「早就聽說北大的氛圍是自由、進步的。在這裡，孩子能按照自己的興趣發展，我們家長也會尊重他的決定。希望他能夠保持初心，不辜負老師們的培養和家長的期待。」

北京大學裡美味的雞蛋灌餅。(視頻截圖)

「能把咱們地方的美食帶到北大食堂，讓這裡的老師和同學們品嘗，我內心也十分驕傲。」性格開朗的彭師傅表示半個月的北大之行，他收穫滿滿。

4日晚，北大美食文化節活動一結束，彭師傅就踏上了返鄉的列車。經過一天的休整和準備，6日在老家的店鋪重新開張。

「網上報導多，他可能會覺得自己成網紅了。我擔心他要飄，就勸誡他別東想西想，踏踏實實把自己的小事情做好就行了。」妻子趙俊這樣說。「她是領導，她說了算。」面對妻子的教育，彭師傅虛心接受。