中國首例BF.7變異株現蹤 呼和浩特「半封城」

內蒙呼和浩特通報首個BF.7病例，導致防疫封控措施更嚴格，連核酸檢測陰性者也被隔離。圖為呼和浩特市市民5日進行核酸檢測。（中新社）

20大臨近，各地防疫封控更嚴苛，內蒙古呼和浩特發現感染更具傳染性、逃逸性的Omicron BF.7變異株個案，值得注意的是，這是中國通報的第一個BF.7病例。由於防控難度極大，呼和浩特8日起「半封城」，市民居家辦公，學生暫緩開學，公共交通停運，當地已啟用方艙醫院，在短時間內做好應對準備。

綜合媒體報導，呼和浩特市7日召開記者會，指出9月28日報告新增的1宗新冠肺炎本土個案，經基因測序檢測，該個案屬於Omicron BF.7進化分支。截至10月3日，內蒙古該變異毒株感染的個案6天已累計報告超過500宗，呼和浩特副市長曉芳稱，「當前，呼和浩特疫情 呈現多點散發、快速增長的態勢。」

報導指出，本輪疫情毒株為Omicron BF.7變異株進化分支，具有更強的傳染力、擴散性以及逃逸性，極易造成大面積傳播，疫情處置、控制的難度也成倍增加。臨床症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等，

據報導，BF.7變異株為BA.5亞系，或成為今年秋冬流行株，Omicron變異毒株BF.7，即BA.5.2.1.7的縮寫，是OmicronBA.5變異株的亞系，歐洲和美國多地相關病例報告數量正在增加。

「感染過BA.5的患者，仍有被BF.7感染的風險。」美國Omicron疫苗 研究學者、美國國立衛生研究院研究學者、免疫學博士王宇歌表示，BF.7有可能會成為今年秋冬季流行的突變株。

據人民日報健康客戶端報導，WHO新冠疫苗優先次序評審專家、江蘇省疾控中心副主任朱鳳才表示，突破性感染情況一直存在，再次感染新冠的情況也存在，目前看，疫苗還是有保護效力的。而且，雖然BF.7傳播力增強，但無症狀患者和輕症患者居多。

此外，烏蘭浩特市6日在全員核酸檢測中發現1例初篩陽性，為全力阻擊疫情蔓延，保障人民群眾安全和生命健康，經現場指揮部研究決定，對大烏蘭浩特城區（包括烏蘭浩特市主城區、科右前旗科爾沁鎮主城區）實施靜默管理。