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防疫再促就地過節 中國十一旅遊收入年減26%

記者林則宏、陳政錄／北京報導
中國旅遊業受疫情衝擊，十一旅遊收入僅達疫情前的四成四。（美聯社）
中國旅遊業受疫情衝擊，十一旅遊收入僅達疫情前的四成四。（美聯社）

中國多地本土疫情持續呈多點散發，今年十一黃金周，中國旅遊業再受衝擊，旅遊人數和收入雙降。中國文化和旅遊部昨公布數據，今年七天假期中國旅遊人次達4.22億，年減18.2%，僅恢復至疫情前的六成；旅遊收入2872.1億元（人民幣，下同，約406.2億美元），年減26.2%，僅達疫情前的四成四。

中國文旅部指出，今年十一長假，共發放價值2.83億元（約4002萬美元）的消費補貼，帶動相關消費154.1億元（約21.8億美元）。

今年十一期間，選擇跨省旅遊和省內跨市遊的遊客比例，分別下降14.4和9.5個百分點，大多數民眾改到城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園旅遊。

為確保中共20大順利召開，北京加強進返人員防控並倡導就地過節，據新華社引述北京首都、大興機場數據指出，十一期間，兩大機場預計運送旅客49.6萬人次，保障航班約6100架次，但在去年同期，光首都機場就預計運送旅客88.9萬人次。

去哪兒網數據顯示，今年十一期間，中國國內航線機票平均價格為650元（約92美元），年減12%，也比疫情前低兩成左右，為近五年來新低，旅遊業如何在疫情防控要求下發展備受關注。

中國十一長假昨結束，為防控假期過後的疫情，各地已祭出新規，規定從中高風險區返回的人員必須進行七天集中或居家隔離。在微博、小紅書等平台上，健康寶收到彈窗通知、無法回京等，正成為熱門話題。

疫情 機場 北京

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