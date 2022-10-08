中國20大後清零鬆綁？ WSJ：恐延到明年6月

十一假期結束，中國各省市紛提出工作的防疫要求，諸如要核酸陰性證明才能到班。圖為上海虹橋火車站的工作人員提示抵達旅客做好「落地檢」，並引導核驗健康碼。（中新社）

中國防疫 政策持續與全球趨勢背道而馳，為因應20大 召開，部分地區甚至執行「一人染疫、全市靜默」極端做法，不少人期待，20大後防疫措施能逐步退場。華爾街日報(WSJ)引述多名分析師看法認為，嚴格防疫措施恐要等到2023年首季3月尾聲，或第二季6月尾聲，才會大幅放寬。

高盛宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津表示，高盛預測，中國嚴格的新冠防疫措施將持續到2023年第2季度末，這主要是由於未來六個月的政治日程繁忙，而且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。

20大後，中國預計在明年3月召開全國人民代表大會，確認新一屆政府的人事任命。

濟容投資（Esoterica Capital）首席執行官劉沁東說，如果期待中共20大可能導致新冠防疫政策迅速轉變，那麼這樣的期望可能有點太高了。目前人們只能靜觀其變。

北京 師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受新加坡聯合早報訪問時也認為，由於20大後就將進入秋冬流感高發季節，預計「動態清零」政策不會立即轉向，中國今年也不會全面取消入境限制，否則難以應對短期內病例激增對醫療系統和社會的衝擊。

中國十一長假即將結束，北京要求，職工假期後返回工作崗位須持48小時核酸陰性證明。（記者林則宏／攝影）

南早亦引述北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強的說法，目前Omicron亞型變異株BA.5的致病力弱了，但傳染性增強，不積極控制就會導致大規模疫情，造成高危族群的死亡，「老年人口會首當其衝」。

北京的台商對於大陸在20大後放寬防疫管制普遍也持保留態度。一名在北京工作多年的台商就說，「之前傳過多少回了？哪一次最後成真了？」

在仍然堅持「動態清零」政策的中國，如何防控疫情，保障病例不入北京，成為防疫的重中之重。（Getty Images）

路透7日分析，經濟學者和投資人預測，中國防疫措施的任何改變，最快將需要自明年上半年起逐步重新開放。摩根士丹利在上周發表的研究中說，嚴格的防疫做法造成中國所得成長明顯疲弱、青年失業激增，不符合中共「共同富裕」的政策目標，故中國政府將重新開放。

香港無極資本管理首席執行官兼首席投資官錢濤則預計，中國可能在明年首季末略為放寬防疫政策。他表示，中國政府已不止一次向市場釋放訊號，表明北京當局將接受今年溫和的經濟增速，意味中國官員不太可能在今年年底之前大幅改變政策。