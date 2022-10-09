我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

中國新聞組／北京9日電
C919進行失速試飛前，試驗設計的滾轉坡度（傾側角度）是90度，但最終飛出了105度。（視頻截圖）
C919進行失速試飛前，試驗設計的滾轉坡度（傾側角度）是90度，但最終飛出了105度。（視頻截圖）

中國國產大飛機C919已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民航局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。防止飛機失速一直是民用機設計的一大技術難題，因此試飛是適航驗證重要方式之一。在失速試飛中，C919挑戰極限，以「無畏的拉桿」，飛出105度傾側角度。

綜合央視網、大公報報導，失速試飛目的是把新飛機的風險摸透，確定安全飛行的「紅線」，這也是C919大型客機取證審定期間的重要驗證科目。

作為承擔C919飛機失速試飛的主力軍，航空工業試飛中心試飛員一次次挑戰國產大飛機的極限，包括在關閉安全系統下進行滾轉105度。「我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的。」C919試飛員說。

失速，是飛機迎角增大到一定程度，導致飛機的姿態迅速變化、飛行高度快速降低或飛機過度振動，並最終導致飛機失控的一種現象。飛機失速時會急劇下降，在十幾秒之內，掉高度少則一兩百米，多則上千米，因此，失速是挑戰極限的試飛科目之一。

「這個極限主要體現在，可能這一秒鐘你是可控的，不代表下一秒是可控的，如果發生了我們前期非預期的滾轉和偏航，如果改出不好飛機是很容易超載的，飛機機體會出現裂紋、斷裂甚至解體。」航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬說。

航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬。（視頻截圖）
航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬。（視頻截圖）

趙鵬被同事稱為完美沒有缺陷的「六邊形戰士」，是ARJ21飛機的首席試飛員，也是C919飛機的試飛機長，曾先後試飛過ARJ21、波音、空客等30多個飛機機型，安全飛行超過一萬小時，是中國首位被國際試飛員協會認定的國際試飛員。

飛機在失速後可能出現滾轉，過大的滾轉對飛行安全危害很大。C919飛機的控制律設定了保護，正常情況下滾轉坡度不會超過66度。但是在失速試飛中，機組需要探索飛機能力的邊界。工程師經過分析認為，90度是一個很有代表性的臨界坡度。「只有在試飛的時候，為了規避失速帶來的風險，才去做這樣的機動動作，而飛航班不可能去做這樣的。我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的，心中有數。」趙鵬說。

2021年12月24日，中國民航局失速審定試飛拉開序幕，在25天試飛裡累計進入失速148次，試飛結果達到了取證適航標準。

上一則

為了女兒婚禮 山西父親隱匿陽性 被通報觸犯刑法

下一則

2小時劫200萬枚… 趙長鵬幣安交易所被駭 估損1億美元

延伸閱讀

貓狗登機 限量限重 先到先得

貓狗登機 限量限重 先到先得
療癒vs.誇張 人狗同艙華人看法兩極

療癒vs.誇張 人狗同艙華人看法兩極
中製大客機C919領證 習近平：乘載民族夢想

中製大客機C919領證 習近平：乘載民族夢想
華童首開飛機 震撼體驗失重感覺

華童首開飛機 震撼體驗失重感覺

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（取材自新經構經濟學院官網）

林毅夫「七十感言」細數當年為何「選擇中國」來生再謝親長前輩

2022-10-02 05:21
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民