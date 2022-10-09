C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

C919進行失速試飛前，試驗設計的滾轉坡度（傾側角度）是90度，但最終飛出了105度。（視頻截圖）

中國國產大飛機C919已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民航局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。防止飛機失速一直是民用機設計的一大技術難題，因此試飛是適航驗證重要方式之一。在失速試飛中，C919挑戰極限，以「無畏的拉桿」，飛出105度傾側角度。

綜合央視網、大公報報導，失速試飛目的是把新飛機的風險摸透，確定安全飛行的「紅線」，這也是C919大型客機取證審定期間的重要驗證科目。

作為承擔C919飛機失速試飛的主力軍，航空工業試飛中心試飛員一次次挑戰國產大飛機的極限，包括在關閉安全系統下進行滾轉105度。「我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的。」C919試飛員說。

失速，是飛機迎角增大到一定程度，導致飛機的姿態迅速變化、飛行高度快速降低或飛機過度振動，並最終導致飛機失控的一種現象。飛機失速時會急劇下降，在十幾秒之內，掉高度少則一兩百米，多則上千米，因此，失速是挑戰極限的試飛科目之一。

「這個極限主要體現在，可能這一秒鐘你是可控的，不代表下一秒是可控的，如果發生了我們前期非預期的滾轉和偏航，如果改出不好飛機是很容易超載的，飛機機體會出現裂紋、斷裂甚至解體。」航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬說。

航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬。（視頻截圖）

趙鵬被同事稱為完美沒有缺陷的「六邊形戰士」，是ARJ21飛機的首席試飛員，也是C919飛機的試飛機長，曾先後試飛過ARJ21、波音、空客等30多個飛機機型，安全飛行超過一萬小時，是中國首位被國際試飛員協會認定的國際試飛員。

飛機在失速後可能出現滾轉，過大的滾轉對飛行安全危害很大。C919飛機的控制律設定了保護，正常情況下滾轉坡度不會超過66度。但是在失速試飛中，機組需要探索飛機能力的邊界。工程師經過分析認為，90度是一個很有代表性的臨界坡度。「只有在試飛的時候，為了規避失速帶來的風險，才去做這樣的機動動作，而飛航班不可能去做這樣的。我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的，心中有數。」趙鵬說。

2021年12月24日，中國民航局失速審定試飛拉開序幕，在25天試飛裡累計進入失速148次，試飛結果達到了取證適航標準。