「一箭雙星」 中國低軌導航衛星升空 北斗「厘米級」定位

長征十一號運載火箭佇立在發射台。（取材自中新網／受訪者供圖）

太原衛星發射中心7日21時10分在黃海海域使用長征十一號海射運載火箭，採用「一箭雙星」方式，成功將微厘空間北斗低軌導航增強系統S5/S6試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。中國北斗等衛星導航系統進行性能將獲增強，實現全球厘米級實時動態快速導航定位。

來源：YouTube

綜合新華社、香港 文匯報報導，這兩顆衛星主要用於實時監測全球衛星導航系統服務性能，開展導航增強及星間激光通信試驗。這次任務則是長征系列運載火箭的第441次飛行。

長征十一號固體運載火箭由中國航天科技集團所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製。根據本次任務衛星軌道要求，長征十一號固體運載火箭首次採用近岸發射。近岸發射點海況較好，保障性好，更有利於發射任務執行。相比以往的海上發射任務，本次任務首次將後端測發設備布置在岸上，發射點則位於3公里外的海上。在發射流程上不僅減少海上航行時間，還將測試流程進行合併優化，使執行任務所需時間進一步縮短。

目前，有著「快響利箭」美譽的長征十一號固體運載火箭已連續取得10次陸地發射和4次海上發射的圓滿成功，達成14連勝。中國運載火箭技術研究院長征十一號固體運載火箭副總設計師張鳴說，「近岸發射縮短了發射準備時間，同時還能利用近岸發射點海況較好的優勢，為保障發射任務的成功再加碼。」

長征十一號固體運載火箭，免去液體火箭發射前的燃料加注等準備環節，具備「快」的天然優勢。

海上發射、海上指揮，這是此前海上發射的特點。長十一此次近岸發射的成功，意味著中國海上發射有了新突破，發射準備周期更短，發射方式更為機動靈活。張鳴表示，後續的發射任務中，將在保證連續成功的基礎上，力求進一步提升產品快速履約能力，更好地發揮產品優勢。