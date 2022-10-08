中國逾20城鼓勵團購買房 房價最多打7折

中國多地鼓勵公務員團購買房是添房還是添堵？圖為湖北武漢一名女子正在一個新樓盤售樓處觀看。(路透)

各地為了振興樓市，紛出台相關政策。「團購買房」成為各地樓市政策工具箱中的重要內容，迄今已逾20城發文鼓勵進行商品房團購，部分城市房價 最多可優惠30%。

澎湃新聞報導，據不完全統計，今年6月以來截至9月30日，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春、四川遂寧、江蘇連雲港、浙江海寧、湖北麻城、四川眉山、浙江杭州、廣西百色、浙江諸暨、江蘇興化、甘肅 慶陽、廣西梧州、浙江紹興、廣西南寧等地發布「購房團購」相關政策或活動。

在發布「團購買房」的城市中，有部分城市明確鼓勵機關單位、國有企事業單位等群體購房。在發布「購房團購」政策的城市中，鼓勵房地產 企業開展團購優惠也是各地政策中的一大特點。其中，以廣西梧州市最受矚目，該地參與團購優惠活動的樓盤，房價最多可優惠30%。

但「購房團購」的落地效果如何?業內人士指出，還需視當地供需情況以及當地樓市現狀等因素分類看待。

以浙江桐廬為例，「團購買房」落地一個月，尚未出現過成功的團購案例，開發商也表示即使他們願意給出優惠，但是要達到團購條件還是比較困難的。同時，有開發商表示，團購打折這一促銷手段，對大戶型的帶動作用微乎其微，「桐廬本地限網簽價，打折最低只能到備案價的8.5折，不能再往下打折。雖然樓盤的成交量比之前上來一些，但客戶還是不多。」