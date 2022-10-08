我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

中國逾20城鼓勵團購買房 房價最多打7折

中國新聞組／北京8日電
中國多地鼓勵公務員團購買房是添房還是添堵？圖為湖北武漢一名女子正在一個新樓盤售樓處觀看。(路透)
中國多地鼓勵公務員團購買房是添房還是添堵？圖為湖北武漢一名女子正在一個新樓盤售樓處觀看。(路透)

各地為了振興樓市，紛出台相關政策。「團購買房」成為各地樓市政策工具箱中的重要內容，迄今已逾20城發文鼓勵進行商品房團購，部分城市房價最多可優惠30%。

澎湃新聞報導，據不完全統計，今年6月以來截至9月30日，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春、四川遂寧、江蘇連雲港、浙江海寧、湖北麻城、四川眉山、浙江杭州、廣西百色、浙江諸暨、江蘇興化、甘肅慶陽、廣西梧州、浙江紹興、廣西南寧等地發布「購房團購」相關政策或活動。

在發布「團購買房」的城市中，有部分城市明確鼓勵機關單位、國有企事業單位等群體購房。在發布「購房團購」政策的城市中，鼓勵房地產企業開展團購優惠也是各地政策中的一大特點。其中，以廣西梧州市最受矚目，該地參與團購優惠活動的樓盤，房價最多可優惠30%。

但「購房團購」的落地效果如何?業內人士指出，還需視當地供需情況以及當地樓市現狀等因素分類看待。

以浙江桐廬為例，「團購買房」落地一個月，尚未出現過成功的團購案例，開發商也表示即使他們願意給出優惠，但是要達到團購條件還是比較困難的。同時，有開發商表示，團購打折這一促銷手段，對大戶型的帶動作用微乎其微，「桐廬本地限網簽價，打折最低只能到備案價的8.5折，不能再往下打折。雖然樓盤的成交量比之前上來一些，但客戶還是不多。」

房價 甘肅 房地產

上一則

防疫再促就地過節 中國十一旅遊收入年減26%

下一則

使用假「免針紙」疫苗證明書 香港4公務員被捕

延伸閱讀

重建四川災區學校 華人捐款百萬人民幣

重建四川災區學校 華人捐款百萬人民幣
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
世界杯足球賽將開鑼 浙江這座小鎮世足賽前最忙碌

世界杯足球賽將開鑼 浙江這座小鎮世足賽前最忙碌
浙江海寧推「人才房票」吸人流 最多減價50%　

浙江海寧推「人才房票」吸人流 最多減價50%　

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂