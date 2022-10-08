蹭諾獎？中國4高校1出版社宣稱與今年得主有關係 網酸：贏麻了

諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普利斯是他們的名譽教授。（取材自同濟大學網頁）

諾貝爾獎 近日陸續出爐，雖然沒有中國人獲獎，但有多達4所中國高校和一家官方出版社卻聲稱自己也成了諾貝爾獎的「贏家」。這一「蹭獎」諾貝爾的傳奇，引發輿論熱議，網民嘲諷「贏麻了」。

自由亞洲電台報導，儘管中國的學者和作家在今年諾貝爾獎中無人獲獎，但南京大學、同濟大學、西安交通大學、中國科學技術大學等卻仍在各自的社群平台或官網上，與今年的諾獎得主攀關係沾光。

南京大學在其官方微博上表示，自己成了「量子物理大贏家」，因為2022年諾貝爾物理學獎得主之一安東·塞林格（Anton Zeilinger），在2016年被聘為南京大學名譽教授。

安東·塞林格同時還擔任西安交通大學的名譽教授，因此西安交通大學也沒錯過沾光的機會，在官網恭賀「西安交大榮譽教授安東·塞林格榮獲2022年諾貝爾物理學獎」。

而中國科學技術大學則更加高調，該校在官微表示，安東·塞林格得獎是中國科大相關團隊在該領域做出的重要貢獻，因為安東·塞林格是該校院士潘建偉留學時候的導師。而近日，潘建偉團隊有重大科學發現，將發表於國際期刊。

據報導，與此同時，同濟大學則在其官方微博慶祝該校名譽教授「再」獲諾貝爾化學獎，因為得獎者夏普 利斯（K. Barry Sharpless）教授為同濟大學名譽教授，而夏普利斯已於2001年得過諾貝爾化學獎。

除了上述四所中國大學外，今年的諾貝爾文學獎由法國作家安妮‧艾諾（Annie Ernaux）獲得。中國官方人民文學出版社則在微信公眾號宣稱，「2022年諾貝爾文學獎揭曉！人民文學出版社作家獲獎！」。該貼文底下有網民的賀喜留言，甚至連安妮‧艾諾著作的中文譯者一併恭賀。不過，也有許多網民抱怨：」這標題搞的!」、」還以為是中國作家!」、「贏麻了」。

據悉，人民文學出版社一年出版上千位作家的作品，如果這一「蹭獎」邏輯成立，每年諾貝爾文學獎得主都會是這家出版社的作家。因此也有網民指出，「只要出版了他們的書就是咱們中國的，中國包攬了所有諾貝爾獎！真正的贏麻了！」

報導說，中國社會與諾貝爾獎蹭熱度的現象行之有年。2013年，一則有關「 中國科大「女婿」榮獲2013年諾貝爾生理學獎」的新聞也曾落為民間笑談。

中國宣稱改革開放和大國崛起數十年，然而就統計數據而言，獲得諾貝爾獎的人士卻相當稀少。國民間組織「公民力量」創辦人楊建利認為，這是因為中國缺乏學術自由：「共產黨 統治以後，把學術自由，把在學術上能夠有一定建樹的人，都給箝制了，基礎設施也破壞的比較厲害。」

紐約城市大學政治學教授夏明則表示，要進入諾貝爾獎的頂尖殿堂，需要具有突破性與創造性，「創造性往往是基於批判性，批判性來自於對現存體系或是現存思維模式的不滿。」 夏明指出，這種思維模式是中國共產黨所欲培養的整齊劃一、聽話、聽黨控制的社會框架下，難以造就的。因此，相比美、日等國獲得許多諾貝爾獎：「中國恐怕在教育體系、社會體系、研究體系，跟這些國家有重大差異。」