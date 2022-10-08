中紀委會議 通過向20大提交工作報告

中共中紀委19屆第七次全會通過向20大提交的工作報告，圖為中共政治局常委、中紀委書記趙樂際2022年初在第六次全會上的報告。（新華社）

中共20大 （中國共產黨 第20次全國代表大會）召開在即，中紀委目前已經舉行會議，宣布通過中紀委向20大提交的工作報告，之後將提請中共19屆7中全會審議。

據央視新聞消息，中國共產黨第19屆中央紀律檢查委員會第7次全體會議，於7日在北京舉行，會議由中紀委常務委員會主持，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。

全會審議並通過了19屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的工作報告，同意將報告提請中國共產黨第19屆中央委員會第7次全體會議審議。

據指出，出席這次全會的有中央紀委委員129人，列席2人。不過通報並未詳細提到趙樂際講話的內容。

公開資料顯示，19屆中紀委第6次全體會議於2022年1月舉行，當時中共7位常委都參加，中共總書記習近平發表講話稱，要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。「我們必須清醒認識到，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特征，防範形形色色的利益集團成伙作勢、『圍獵』腐蝕還任重道遠」。

而2022年6月30日早上，中共中紀委、國家監委宣傳部部長王建新、中央組織部部務委員齊家濱、中央政策研究室副主任田培炎，一齊在「中國這10年」記者會上揭露「黨的全面領導和全面從嚴治黨有關情況」，表示中共18大以來，截至今年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央8項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

根據新華社近日的報導，中共18大以來，已有超過500名中管幹部被立案審查調查。