中國十一長假將結束 多地發布收假防疫措施

十一長假即將結束，中國各地嚴守疫情，圖為假日期間，北京市朝陽區藍色港灣商圈。（圖／取自「北京發布」微信公眾號）

中國十一長假即將結束，由於中共二十大即將召開，多地仍然嚴防疫 情外溢，目前包含北京 、上海、重慶、四川、江西等，不少地方政府都已發布新的防疫措施迎接長假結束後的返工潮。

據新民晚報整理，上海規定所有來滬返滬人員抵滬前應通過隨申辦「來滬返滬人員服務」小程式準確詳細填報相關資訊；抵滬時按照有關規定配合做好「落地檢」；抵滬後24小時內就近進行核酸檢測 並加強自主健康監測，減少不必要的人群聚集活動。

另外，北京市疾控中心表示，市民8日須持48小時核酸陰性證明返崗上班。重慶市也是在6日新聞發布會上，要求所有來渝返渝人員提供48小時內核酸檢測陰性證明。

四川的部分，成都市衛健委發布通知，7日全市將開展全員核酸檢測，節後返崗、返校時，須提供24小時內核酸陰性證明；江蘇南京市則於日前發布通告，全市各區於10月6日到11日分別開展三輪規模性核酸檢測。所有來（返）寧人員須在抵寧12小時內完成1次核酸檢測，省外來（返）寧人員要進行3天2檢（間隔大於24小時）。

至於山西，6日太原市教育局發布關於十一假期後師生延遲返校通知：省、市屬中小學校（幼稚園）、中職學校、民辦學校及培訓機構等十一假期結束後師生暫緩返校，暫停所有線下教學活動，由線下轉為線上。

另外，北京市疾病預防控制中心已在10月5日發布提醒，各單位要切實履行主體責任，要求職工假期後返崗上班須持48小時核酸陰性證明，途中若有涉疫風險，則要暫緩進京。進京後還必須三天兩檢，為了因應收假防疫要求，北京市內各區多設有24小時核酸採樣點，供民眾進行篩檢。