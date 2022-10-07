「最上海」旅遊指數首度發布 榜首是迪士尼樂園

「最上海」旅遊指數首次發布，上海迪士尼勇奪榜首。(取材自新華網)

上海旅遊節6日閉幕，當日上海市文化和旅遊局等首次發布「 最上海」旅遊指數 （2022年度），奪得榜首的才設立６年的上海迪士尼樂園 ，其次上海野生動物園、豫園、東方明珠、外灘、上海博物館等傳統熱門旅遊景區也居前列。

該指數透過網路大數據的方式，把最能夠體現上海歷史與現代特點的、國內外遊客及市民最身心嚮往的文旅資源作為推薦榜。

根據本次「最上海」旅遊指數報告顯示，近五年來，上海市在各大網路平台持續活躍的文旅場所、點位多達1,030處。

隨著蘇州河中心城區42公里岸線貫通開放和旅遊水上遊地標排名航線開通，上海郵政博物館、上海四行倉庫等沿岸景點的影響力日益凸顯，在特色榜單占有一席之地。

上海天文館、前灘太古里等一眾近年來新晉網紅地標也脫穎而出。

奪得榜首的上海迪士尼樂園，2016年開園，受疫情影響曾短暫關園，今年6月30日重新開園，在部分OTA平台上搜索量暫態增長300％，周邊酒店與民宿的搜索量也大幅增長，帶動旅遊業強勁反彈。

分析指出，當前大陸旅遊市場呈現三大變化：一是旅遊目的地從國外遊向本地遊、周邊遊轉變；二是旅遊方式從團隊遊向家庭遊、定制遊轉變；三是旅遊偏好從傳統觀光遊向休閒遊、深度遊轉變。